Premiê do Japão pretende avançar nas negociações sobre tarifas dos EUA; espera resultados na cúpula do G7

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, disse neste domingo que Tóquio pretende avançar nas negociações tarifárias com os Estados Unidos, com o objetivo de chegar a um resultado durante a cúpula do G7 no próximo mês.

O principal negociador de tarifas do Japão, Ryosei Akazawa, realizou uma terceira rodada de negociações entre Japão e Estados Unidos em Washington na sexta-feira.

Falando a repórteres em Kyoto, Ishiba disse que houve progresso nas negociações, apontando para discussões sobre expansão do comércio, medidas não tarifárias e segurança econômica.

"Continuaremos a aperfeiçoar nossas discussões tendo em mente a cúpula do G7", disse ele.

Ishiba teve na sexta-feira uma conversa por telefone de 45 minutos com o presidente dos EUA, Donald Trump, para discutir segurança, diplomacia e tarifas e disse que eles trocaram expectativa de uma reunião pessoal na cúpula do G7.

No domingo, Ishiba expressou a disposição do Japão de cooperar na construção naval. Ele disse que os EUA demonstraram interesse na possibilidade de reparar navios de guerra norte-americanos no Japão e que o Japão gostaria de ajudar.

(Reportagem de Yuka Obayashi, Ritsuko Shimizu e Yoshifumi Takemoto)