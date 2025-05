Pai está na UTI após nove filhos serem mortos em ataque israelense em Gaza

O pai das nove crianças mortas em um ataque militar israelense em Gaza no fim de semana permanece em tratamento intensivo, disse um médico do hospital que o trata neste domingo.

Hamdi Al-Najjar, que também é médico, estava em casa, em Khan Younis, com seus 10 filhos quando ocorreu um ataque aéreo israelense, matando todos eles, exceto um. Ele foi levado às pressas para o Hospital Nasser, no sul de Gaza, onde está sendo tratado por seus ferimentos.

Abdul Aziz Al-Farra, cirurgião torácico, disse que Najjar foi submetido a duas operações para estancar o sangramento no abdômen e no peito e que sofreu outros ferimentos, inclusive na cabeça.

"Que Deus o cure e o ajude", disse Farra, falando ao lado do leito de um Najjar entubado e com muitos curativos.

Os militares israelenses confirmaram que realizaram um ataque aéreo em Khan Younis na sexta-feira, mas disseram que o alvo eram suspeitos em uma estrutura próxima a soldados israelenses.

O exército está investigando as alegações de que "civis não envolvidos" foram mortos, disse, acrescentando que o Exército havia retirado civis da área antes do início da operação.

De acordo com autoridades médicas em Gaza, as nove crianças tinham entre um e 12 anos de idade. A criança que sobreviveu, um menino, está em estado grave, mas estável, informou o hospital.

A esposa de Najjar, Alaa, que também é médica, não estava em casa no momento do ataque. Ela estava tratando de palestinos feridos na guerra de mais de 20 meses de Israel em Gaza contra o Hamas no mesmo hospital em que seu marido e filho estão recebendo cuidados.

"Ela foi até sua casa e viu seus filhos queimados, que Deus a ajude", disse Tahani Yahya Al-Najjar sobre sua cunhada.

"Com tudo o que estamos passando, somente Deus nos dá força."

Tahani visitou seu irmão no hospital no domingo, sussurrando para ele que ela estava lá: "Você está bem, isso vai passar".

No sábado, Ali Al-Najjar disse que correu para a casa de seu irmão após o ataque, que provocou um incêndio que ameaçava desmoronar a casa, e procurou entre os escombros. "Começamos a retirar corpos carbonizados", disse ele.

Em sua declaração sobre o ataque aéreo, o Exército israelense disse que Khan Younis era uma "perigosa zona de guerra".

Praticamente todos os mais de 2 milhões de palestinos de Gaza foram deslocados após mais de 20 meses de guerra.

A guerra estourou quando o Hamas atacou Israel em outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestrando outras 251.

A campanha de retaliação, que Israel disse ter como objetivo desarraigar o Hamas e garantir a libertação dos reféns, matou mais de 53.000 palestinos, segundo autoridades de saúde de Gaza.

A maioria deles são civis, incluindo mais de 16.500 crianças com menos de 18 anos de idade, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

(Reportagem de Hatem Khaled em Gaza e Nidal al-Mughrabi no Cairo, reportagem adicional de Alexander Cornwell em Tel Aviv)