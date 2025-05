Oxímetro mede saturação e frequência cardíaca e está por menos de R$ 100

Com a promessa de alta precisão nos dados, o oxímetro Oled Graph, da G-Tech, mede não só a saturação como também a frequência cardíaca do usuário. Esse modelo é um dos que mais fazem sucesso na categoria, com mais de duas mil compras na Amazon só no mês passado.

Se você está em busca de um produto desse tipo, apresentamos a seguir as principais características do modelo da G-Tech adiante, para ajudar na sua escolha.

O que a G-Tech diz sobre esse oxímetro?

Recomendado para profissionais de saúde e para pacientes realizarem medições em casa

Monitora a porcentagem da saturação de oxigênio no sangue e os batimentos cardíacos por minuto

Promete um tempo de resposta rápido, com algoritmo avançado, que apresenta o resultado da medição mesmo durante variações abruptas

Acompanha capa protetora de silicone e estojo

Tem monitor de Oled para visualização dos dados em diferentes condições de luminosidade

Oferece um ano de garantia

O que diz quem o comprou?

Com mais de 9.000 avaliações, esse modelo conquistou uma nota média de 4.9 (do total de cinco) entre consumidores.

O oxímetro veio de acordo com o esperado, com o estojinho, manual de instruções e pilha. É muito prático de utilizar, basta colocar as pilhas, ligar e depois colocar no dedo para a leitura. O aparelho é leve e pequeno.

Dayse Evelyn Camargo

O aparelho é ótimo. Comprei para me ajudar no dia a dia do trabalho, tem uma resposta super rápida e veio com as pilhas. Chegou antes do prazo.

Ana Flávia

Este aparelho apresenta o resultado rapidamente. Fique atento para desligar de forma correta, para não ficar sem bateria inesperadamente. Aperte o "power" duas vezes e confira se desligou depois de alguns segundos. É o mais completo: vem com película, capa protetora e cordão, além de duas baterias.

Guilherme L.

Pontos de atenção

Contudo, há reclamações sobre produtos entregue com defeito, falhas nas medições e acessórios com qualidade abaixo da esperada.

Exerce bem a sua função, porém não grava medições anteriores e, algumas vezes, falha no começo da leitura. Porém, é questão de tempo e logo inicia. Apesar disso, tem suprido as minhas necessidades.

Claudia

O produto principal é ótimo: vê bem o pulso e a saturação. Entretanto, os acessórios deixam a desejar. A capinha de borracha se solta facilmente e a costura da capinha de tecido é bem frágil. A parte que segura o cordão descosturou com poucos dias de uso.

Karina

O produto veio sem funcionar e, após colocar as pilhas, não ligava. Nem com outras pilhas novas. Pedi reembolso e, mesmo após o prazo, ainda não fui reembolsado.

Rafael Marques Silva

