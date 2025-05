O que fazer quando o turismo se torna um problema? - Em muitos locais, moradores estão protestando contra o turismo excessivo. Como isso ocorre, quais são as consequências para moradores e meio ambiente - e quais são as possíveis soluções?O turismo está crescendo em todo o globo. Com cerca de 1,5 bilhão de chegadas, o volume global de viagens atingiu no ano passado seu segundo ponto mais alto, superado apenas por 2019. Seja em Gran Canaria, Maiorca, Roma ou na austríaca Hallstadt, muitos dos destinos populares do mundo enfrentam problemas devido ao excesso de viajantes.

Essa corrida excessiva de turistas para um único lugar, muitas vezes ao mesmo tempo e em massa, é conhecida como turismo excessivo.

A Organização Mundial de Turismo da ONU (OMT) fala em turismo excessivo quando os habitantes locais ou os visitantes sentem que "a qualidade de vida na região ou a qualidade da experiência se deteriorou inaceitavelmente como resultado do turismo".

Tudo isso se aplica, por exemplo, às Ilhas Canárias. O arquipélago de sete ilhas no Atlântico é o lar de 2,2 milhões de habitantes. Um total de 15,2 milhões de turistas visitaram o lugar no ano passado – e espera-se um novo recorde para este ano.

O turismo é responsável por mais de um terço da economia das ilhas. Entretanto, de acordo com as associações locais, são principalmente os grandes investidores que se beneficiam disso. Como é possível ganhar mais dinheiro com aluguéis de curto prazo, o espaço de moradia da população local está ficando escasso, os aluguéis estão explodindo e o meio ambiente está sofrendo.

Consequências para o meio ambiente

Barulho, lixo, drones voando pelo ar para tirar fotos das férias, engarrafamentos. A paisagem é frequentemente alterada por trilhas ou pelo fechamento planejado de áreas para estacionamentos. E isso não afeta apenas a população local, mas também a flora e a fauna.

O turismo ameaça os recursos hídricos, especialmente nas ilhas e nas regiões quentes. Isso ocorre porque os turistas geralmente consomem mais água do que os habitantes locais, especialmente os mais ricos. As águas residuais também costumam ser um problema. Por exemplo, os esgotos despejados no mar ao largo da popular ilha espanhola de Maiorca, nas Baleares, fizeram com que os prados de ervas marinhas diminuíssem consideravelmente – e elas são importantes auxiliares contra a crise climática.

Esses problemas geralmente ocorrem em conexão com o turismo intenso. Mas um fluxo excessivo de pessoas piora ainda mais o cenário. A infraestrutura e os recursos são sobrecarregados.

Turismo excessivo alimenta a crise climática?

As emissões do turismo aumentaram 65% entre 1995 e 2019. No geral, o turismo é responsável por entre 8% e 10% de todas as emissões de gases de efeito estufa. A principal causa do aumento das emissões são as viagens aéreas. Atualmente, as viagens aéreas respondem por um quarto de todas as viagens turísticas, mas são responsáveis por três quartos das emissões geradas. Somam-se a isso as emissões causadas por transporte local, acomodação, alimentação e atividades de lazer.

Também nesse caso, as emissões são geradas independentemente de os destinos serem ou não afetados pelo excesso de turismo. No entanto, o aumento geral do desejo de viajar geralmente leva ao excesso de turismo: se mais pessoas estiverem viajando, os destinos particularmente populares ficarão mais lotados.

Além disso, as viagens curtas estão se tornando cada vez mais populares. No ano passado, somente os alemães fizeram cerca de 94 milhões de viagens curtas, um aumento de quase um quarto (24%) em comparação com o ano anterior. No entanto, esse tipo de viagem causa um nível particularmente alto de emissões de gases de efeito estufa, pois a chegada e a partida de um feriado representam a maior proporção de emissões de CO2. Mais viagens curtas equivalem a mais saídas e chegadas – e, consequentemente, há mais emissões.

O que causa o excesso de turismo?

De acordo com a organização suíça sem fins lucrativos Fairunterwegs, os voos, em particular, têm uma influência decisiva no desenvolvimento de um destino. Um aeroporto próximo favorece o surgimento de pontos turísticos, especialmente se as companhias aéreas de baixo custo oferecem conexões para lá. Maiorca, por exemplo, provavelmente não seria tão popular se as pessoas tivessem que viajar para lá de navio.

Os navios de cruzeiro também são criticados por agravar o problema. Milhares de pessoas desembarcam por algumas horas, sobrecarregando a infraestrutura e os recursos locais, mas não deixam quase nenhum dinheiro no local, pois geralmente são totalmente atendidos a bordo.

E ainda há o fenômeno do set-jetting. Os locais de filmagem de séries de TV populares geralmente levam a um aumento exorbitante no número de visitantes. Em Maui e na Sicília, locais de filmagem da série de comédia dramática The White Lotus, o número de visitantes aumentou em 20%. Depois que Koh Samui, na Tailândia, foi anunciada como cenário da última temporada, as pesquisas sobre a ilha em agências de viagem online dispararam.

Dubrovnik, na Croácia, está sofrendo com o "turismo Game of Thrones". E em Hallstadt, na Áustria, uma iniciativa de cidadãos está lutando contra o turismo excessivo, que se acredita ter sido causado pela série sul-coreana da Netflix Spring Waltz.

O excesso de turismo pode ser evitado?

Algumas cidades e regiões que sofrem com o excesso de turismo estão tentando limitar o número de viajantes no geral ou em determinados horários.

Em Veneza, os turistas de um dia têm que pagar até 10 euros (R$ 64,6) para entrar. Lisboa cobra dos operadores de navios de cruzeiro dois euros por cada passageiro que desembarca. Tenerife restringe o acesso ao cume do vulcão Pico del Teide a 300 visitantes por dia.

Em Paris, quem quiser alugar sua residência por meio de plataformas como o Airbnb tem que se registrar, e é permitido um máximo de 120 dias por ano. E a Tailândia está fechando as populares Ilhas Similan e Surin este ano até o outono para permitir que a natureza se recupere. Além disso, no futuro, serão cobradas taxas de entrada.

Não existe uma solução única que se aplique a todos os destinos de férias populares. Além das restrições de acesso e de taxas mais altas sobre pernoites, faz sentido direcionar os fluxos de visitantes de maneira específica no espaço e no tempo.

Os sistemas de reserva digital evitam filas em frente a monumentos ou museus. Algumas localidades turísticas promovem atrações turísticas fora do centro da cidade. E destinos que se fazem mais atraentes na baixa temporada do que na alta podem contribuir para uma distribuição mais uniforme de viajantes ao longo do ano.

Especialmente simpática é a maneira como Copenhague trata seus turistas: aqueles que chegam de trem são recompensados com gratuidade em aluguel de bicicletas, aulas de ioga, visitas guiadas ou preços de entrada reduzidos. Isso beneficia o meio ambiente, os viajantes e a economia local na mesma medida.

Autor: Jeannette Cwienk