Brasil e outros 19 países fazem reunião sobre criação do Estado palestino

O chanceler Mauro Vieira participou neste domingo (25) de uma reunião na Espanha com representantes de outros 19 países para discutir a criação do Estado da Palestina. O encontro ocorre em Madri, com apoio do governo espanhol, e faz parte de um esforço diplomático para ampliar o reconhecimento internacional da Palestina.

O que aconteceu

Segundo o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares Bueno, anfitrião da reunião, o objetivo do encontro é impulsionar a solução de dois Estados e buscar avanços concretos para encerrar a guerra em Gaza, descrita como "desumana e cruel". Para Madri, palestinos e israelenses têm direito a viver lado a lado em paz e segurança, com a criação formal do Estado palestino como etapa essencial nesse processo.

Neste domingo, o Itamaraty publicou nas redes sociais um registro do encontro entre o chanceler Mauro Vieira e o primeiro-ministro da Palestina, Mohammad Mustafa. Na semana passada, em discurso no Conselho de Segurança das Nações Unidas, Mauro Vieira afirmou que o reconhecimento da Palestina é "imperativo" para a estabilidade regional.

Ele também criticou a atual configuração política do conflito. "O quadro atual, com um Estado apenas, e como potência ocupante, claramente não levou à implementação da rota para a paz traçada em Oslo", afirmou, referindo-se aos acordos firmados entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) nos anos 1990.

O projeto de resolução apresentado à ONU, com apoio do Brasil, recomenda à Assembleia Geral que a Palestina seja admitida como membro pleno das Nações Unidas. O texto — um dos mais curtos da história recente do Conselho — representa um passo diplomático com impacto geopolítico relevante.