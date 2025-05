Marchas rivais atraem milhares de pessoas em Varsóvia antes da eleição presidencial

Por Barbara Erling e Kuba Stezycki e Fatos Bytyci

VARSÓVIA (Reuters) - Dezenas de milhares de pessoas tomaram as ruas de Varsóvia neste domingo para demonstrar apoio a candidatos rivais na eleição presidencial polonesa da próxima semana, que o governo considera crucial para seus esforços de reforma democrática.

O primeiro-ministro Donald Tusk espera estimular o apoio ao seu candidato, o prefeito liberal de Varsóvia Rafal Trzaskowski, para substituir Andrzej Duda, um nacionalista que vetou muitos de seus esforços para reformar o judiciário.

"Toda a Polônia está olhando para nós. Toda a Europa está olhando para nós. O mundo inteiro está olhando para nós", disse Trzaskowski aos apoiadores que agitavam bandeiras da Polônia e da União Europeia.

Tusk chegou ao poder em 2023 com uma ampla aliança de partidos de esquerda e de centro, com a promessa de desfazer as mudanças realizadas pelo governo nacionalista Lei e Justiça que, segundo a União Europeia, prejudicou a democracia e os direitos das mulheres e das minorias.

Trzaskowski venceu o nacionalista Karol Nawrocki por dois pontos percentuais no primeiro turno da eleição de 18 de maio, mas tem dificuldades para manter sua liderança, de acordo com as pesquisas de opinião.

Os eleitores de Nawrocki, alguns usando bonés com os dizeres "A Polônia é o mais importante", reuniram-se em outra parte da capital para mostrar apoio à sua iniciativa de alinhar a Polônia mais estreitamente com as políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Eu sou a voz de todos aqueles cujos gritos não chegam a Donald Tusk hoje. A voz de todos aqueles que não querem que as escolas polonesas sejam locais de ideologia, que nossa agricultura polonesa seja destruída ou que nossa liberdade seja tirada", disse Nawrocki à multidão neste domingo.

Alguns de seus apoiadores carregavam faixas com slogans como "Esta é a Polônia" ou exibiam imagens de Trump.

"Ele é o melhor candidato, o mais patriota, aquele que pode garantir que a Polônia seja independente e soberana", disse Jan Sulanowski, 42 anos.

Aproximadamente 50.000 pessoas compareceram à reunião dos partidários de Karol Nawrocki, enquanto cerca de 140.000 pessoas participaram da marcha de apoio a Trzaskowski, informou a Agência de Imprensa Polonesa, citando estimativas preliminares não oficiais das autoridades municipais.

(Reportagem de Barbara Erling, Kuba Stężycki, Fatos Bytyci)