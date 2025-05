Kit com 24 talheres dourados está por menos de R$ 30: 'Muito elegante'

O Guia de Compras UOL encontrou um kit com 24 peças douradoas ideal para quem quer dar um toque de sofisticação na hora das refeições. O conjunto inclui facas, garfos, colheres de sopa e chá, que podem ser usados para o dia a dia ou em ocasiões especiais.

O kit está em promoção hoje na Shopee, custando menos de R$ 30. O produto registra até o momento mais de 2,9 mil avaliações de compradores e 5,4 mil vendas. Descubra mais detalhes sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre o kit?

Possui 24 peças, sendo seis facas, seis garfos, seis colheres de sopa e seis colheres de chá;

Talheres em inox e com acabamento dourado;

É resistente à corrosão e promete manter o brilho por mais tempo;

Recomendado para uso diário, jantares especiais e eventos;

Disponível em diferentes cores, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

O kit de talheres tem nota média de 4,1 estrelas (máximo de cinco) na Shopee. De acordo com os consumidores, o design e a qualidade dos talheres são os principais pontos positivos do kit.

Visual muito lindo, como o da foto. O tamanho e a cor são incríveis, amando o produto. Patrícia Bastos

Apaixonada nesses talheres, qualidade muito boa, vou fazer muitas mesas postas com eles. Soriane Rocha

O produto chegou na quantidade certa, no prazo e bem embalado, porém tem que ter delicadeza com o produto para não quebrar, super recomendo. Eduarda Caroline

Os talheres são lindos demais, amei tanto que comprarei outro. Muito elegante, valeu muito a pena. Patrícia Maria

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticam principalmente a fragilidade e tamanho dos talheres. Confira os comentários a seguir:

É lindo, mas achei que eram talheres maiores. De qualquer forma valeu a compra e chegou super rápido. Sara Martins

O produto é muito frágil, mas dá para usar. Gostei muito só espero que dure por um bom tempo. Denyze

São lindos, porém não gostei do material, é muito frágil e são pequenos. Letícia Souza

São lindos, mas bem frágeis. São ideais para sobremesa, bolos e doces em geral, pois a faca, por exemplo, não tem firmeza para corte e o garfo não tem firmeza para segurar uma carne. Aline

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.