Juventus vence e garante vaga na Champions; Empoli e Venezia são rebaixados

A Juventus salvou sua temporada mantendo a quarta posição na última rodada do Campeonato Italiano e se classificando para a próxima Liga dos Campeões, ao vencer por 3 a 2 o Venezia, que junto com o Empoli teve o rebaixamento sacramentado neste domingo (25).

Jogando fora de casa, a Juve sofreu contra o Venezia: Daniel Fila colocou os anfitriões na frente logo aos dois minutos, antes de Kenan Yildiz (25') e Randal Kolo Muani (31') virarem o placar.

O Venezia empatou novamente no início do segundo tempo com Ridgeciano Haps (55') e o gol da vitória 'bianconera' saiu minutos depois, quando Manuel Locatelli converteu pênalti (73').

Com a vitória, a Juventus, que em março demitiu o técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta, terminou o campeonato com 70 pontos, uma a mais que a Roma, que nesta última rodada bateu o Torino por 3 a 0.

O croata Igor Tudor vai comandar a 'Vecchia Signora' no Mundial de Clubes da Fifa, mas a princípio deixará o cargo depois do torneio. O alvo do clube de Turim seria o retorno de Antonio Conte, que comandou o Napoli na conquista de seu quarto 'Scudetto'.

Já a Roma vai disputar a Liga Europa na próxima temporada, depois de uma campanha de recuperação desde a chegada do veterano Claudio Ranieri, de 73 anos, que não continuará no clube.

- Fiorentina de volta à Conference -

La Fiorentina, que venceu a Udinese por 3 a 2, ficou na sexta posição e jogará a próxima edição da Liga Conferência, deixando a Lazio fora das copas europeias da temporada 2025/2026, aproveitando a derrota do time romano por 1 a 0 para o Lecce (17º), que conseguiu escapar do rebaixamento.

O único time que chegou a esta última rodada matematicamente rebaixado para a Serie B era o lanterna Monza.

O Empoli (18º), derrotado por 2 a 1 pelo Hellas Verona, e o Venezia (19º), acabaram o campeonato na zona da degola.

Sassuolo e Pisa conseguiram o acesso à Serie A. A última vaga na elite será decidia em um mata-mata entre Spezia e Cremonese.

-- Resultados da 38ª rodada do Campeonato Italiano e classificação final:

- Sexta-feira:

Como - Inter 0 - 2

Napoli - Cagliari 2 - 0

- Sábado:

Bologna - Genoa 1 - 3

Milan - Monza 2 - 0

- Domingo:

Empoli - Hellas Verona 1 - 2

Lazio - Lecce 0 - 1

Unione Venezia - Juventus 2 - 3

Atalanta - Parma 2 - 3

Torino - Roma 0 - 2

Udinese - Fiorentina 2 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 82 38 24 10 4 59 27 32

2. Inter 81 38 24 9 5 79 35 44

3. Atalanta 74 38 22 8 8 78 37 41

4. Juventus 70 38 18 16 4 58 35 23

5. Roma 69 38 20 9 9 56 35 21

6. Fiorentina 65 38 19 8 11 60 41 19

7. Lazio 65 38 18 11 9 61 49 12

8. Milan 63 38 18 9 11 61 43 18

9. Bologna 62 38 16 14 8 57 47 10

10. Como 49 38 13 10 15 49 52 -3

11. Torino 44 38 10 14 14 39 45 -6

12. Udinese 44 38 12 8 18 41 56 -15

13. Genoa 43 38 10 13 15 37 49 -12

14. Hellas Verona 37 38 10 7 21 34 66 -32

15. Cagliari 36 38 9 9 20 40 56 -16

16. Parma 36 38 7 15 16 44 58 -14

17. Lecce 34 38 8 10 20 27 58 -31

18. Empoli 31 38 6 13 19 33 59 -26

19. Unione Venezia 29 38 5 14 19 32 56 -24

20. Monza 18 38 3 9 26 28 69 -41

© Agence France-Presse