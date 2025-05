Chaleira elétrica tem design moderno e ferve água em minutos; veja oferta

Se você curte bebidas quentes, como chá, café e/ou chimarrão, o Guia de Compras UOL encontrou uma chaleira elétrica da Philco que promete facilitar sua rotina. Além de ferver a água em poucos minutos, ela também pode ser usada para ajudar no cozimento de alimentos.

Hoje, ela está com 5% de desconto na Amazon e registra mais de 1,7 mil avaliações de compradores. De acordo com o fabricante, um dos destaques do modelo Glass é a capacidade útil de até 1,7 litro de água, além de um display digital.

O que diz a Philco sobre a chaleira?

Promete ferver água e cozinhar alimentos em poucos minutos;

Jarra de vidro com capacidade de 1,7 litro;

Possui um painel com display digital para mais praticidade na hora de usar;

Com base destacável, que facilita o transporte e armazenamento;

Tem um botão para abertura da tampa, indicador de nível de água e luz indicadora de funcionamento;

Sistema de desligamento é iniciado automaticamente quando a água começa a ferver;

Ideal para preparar chás, cafés instantâneos, chimarrão, entre outras bebidas quentes;

Disponível em 110v e 220v.

O que diz quem comprou?

Com mais de 1,7 mil avaliações na Amazon, a chaleira Glass tem uma nota média de 4,7 estrelas (de um total de cinco). Entre os principais elogios dos consumidores estão o design, controle de temperatura e a capacidade de manter a água aquecida.

Já é minha segunda chaleira igual a essa. Ela é perfeita, além de ser muito bonita. A primeira durou quatro anos e só substituí porque uso muito. Christiane

Adorei o produto, achei mega eficiente. Ela é menos prática que as demais chaleiras elétricas, devido às funções que ela tem de on/off e controle de temperatura, mas é um máximo. Ela se mantém aquecida se deixar on, então tem que cuidar para sempre desligar ao sair de casa, por exemplo. Além disso, o visual dela é muito bonito, de vidro e com luzes azuis. Eu achei fantástica. Bruna Mantovani

Estou tão satisfeita com essa chaleira elétrica que, mesmo já tendo o produto há anos, já comprei outras três para dar de presente, pois, além de ótima, fácil de usar e prática, ainda é bonita e te proporciona escolher a temperatura da água. Ela dá um alarme quando a água está na temperatura ideal e ainda a mantém se assim quiser (...). Renata

Sou suspeita para falar, pois já é minha segunda. Essa chaleira é muito boa, além do design ser bonito, ela é de vidro (o que é ótimo) e o fato de poder escolher a temperatura e o tempo é excelente. Jéssica

Pontos de atenção

As principais reclamações dos consumidores consistem no vazamento de água durante a fervura, além de casos em que o sistema de desligamento não funcionou:

Esquenta bem a água de acordo com a temperatura desejada, porém, com o tempo há uma frouxidão na tampa de plástico, fazendo com que haja um vazamento de água (fervendo) ao servi-la. Guilherme Kubo

Infelizmente, depois de pouco mais de um mês de uso, notamos que está vazando água pelo fundo. A água que vaza fica acumulada na base, muito perigoso para choque elétrico. (...) Ana

Gostei da jarra de vidro que ferve rápido, [com] programação fácil. Não gostei que não desliga sozinha quando a água ferve. Débora Stawski

Chaleira linda, mas com três meses de uso começou a vazar água no fundo até queimar a base. Cláudio Mantovani

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.