Corpos de cinco esquiadores são achados em montanha na Suíça - Eles estavam próximos os luxuoso resort de esqui de Zermatt. Esquis abandonados foram avistados por outros esquiadores, que alertaram o serviço de emergência.Cinco esquiadores foram encontrados mortos neste domingo (25/05) em uma montanha na Suíça, próximo à luxuosa estação de esqui de Zermatt, informou a promotoria pública do cantão de Valais.

No sábado, outro grupo de esquiadores que passava pela região avistou esquis abandonados a 4 mil metros de altitude, em uma das encostas da montanha Rimpfischhorn, e alertou o serviço de emergência.

As equipes de resgate encontraram os corpos perto do glaciar Adler, próximo à fronteira com a Itália, após buscas aéreas e terrestres na região.

A companhia aérea local Air Zermatt, que fornece helicópteros para missões de busca nos Alpes suíços, informou que três dos corpos foram encontrados nos restos de uma avalanche algumas centenas de metros abaixo de onde os esquis foram vistos. Os outros dois corpos foram encontrados em um ponto mais alto da montanha, que tem 4.199 metros de altura.

As identidades das cinco pessoas não foram imediatamente estabelecidas, e foi iniciada uma investigação sobre as causas do acidente, disseram os promotores de Valais em um comunicado. Zermatt é um dos principais resorts alpinos da Suíça, frequentado em particular pela elite europeia.

Avalanche ao norte provocou outra morte

Mais ao norte, um alpinista de 29 anos morreu em uma avalanche no Morgenhorn, no cantão de Berna, neste final de semana, segundo a polícia. Dois outros alpinistas atingidos pela avalanche foram resgatados e hospitalizados com ferimentos leves.

Esportes ao ar livre são uma atividade popular na montanhosa Suíça, e acidentes ocorrem com regularidade, em especial no inverno.

Na atual temporada de inverno, de 1º de outubro de 2024 e 17 de maio de 2025, 15 pessoas morreram em avalanches no país, de acordo com o Instituto para o Estudo da Neve e Avalanches.

Em março de 2024, seis esquiadores morreram, dos quais cinco eram da mesma família, depois de serem pegos em uma violenta tempestade nos picos próximos a Zermatt.

bl (afp, reuters)