Colisão com pássaro faz avião retornar ao aeroporto de Teresina

Do UOL, em São Paulo

Um voo da Latam com destino ao Aeroporto Internacional de Brasília, no Distrito Federal, precisou retornar ao Aeroporto Senador Petrônio Portella, em Teresina, 58 minutos após a decolagem, devido a uma colisão da aeronave com um pássaro.

O que aconteceu

Apesar do bird strike (termo utilizado para colisões com aves), o avião retornou em segurança. A decolagem ocorreu às 5h05 da manhã de domingo, e o retorno ao aeroporto foi realizado quase uma hora depois, em decorrência do incidente.

Voo foi cancelado. Os passageiros foram realocados para outros horários, e o funcionamento do aeroporto seguiu normalmente, sem atrasos ou intercorrências causadas pela situação.

Segundo a Latam, a aeronave precisou passar por manutenção. Em nota, a companhia lamentou os transtornos, embora tenha destacado que a situação estava "alheia ao seu controle". Afirmou ainda que está prestando toda a assistência necessária aos passageiros.

Colisões entre aviões e aves são frequentes. De acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), ocorrem, em média, dez registros diários de impacto com pássaros, e cerca de 60% envolvendo aviões comerciais.

Esses choques podem até causar a queda da aeronave. A Anac informa que o bird strike é a segunda principal causa de acidentes aéreos, ficando atrás apenas de falhas ou mau funcionamento de componentes do avião.

*Com informações de Estadão Conteúdo