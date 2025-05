Ciro Gomes escolheu ser aliado prioritário do bolsonarismo, diz Elmano de Freitas

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse, em entrevista ao programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, que o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) "escolheu ser aliado prioritário do bolsonarismo".

Elmano disse não ser possível uma aliança com Ciro porque o ex-ministro e ex-governador preferiu se aliar a políticos mais ligados ao bolsonarismo do que ao PT.

"Ele fez isso na eleição de Fortaleza; no segundo turno, apoiou o candidato do bolsonarismo a prefeito (André Fernandes). E acaba de anunciar apoio ao senador do Bolsonaro no Ceará (Alcides Fernandes) para talvez ter em troca o apoio do bolsonarismo a ele ou a quem ele apoie para o governo do Estado. Lamento muito. A trajetória dele não merecia isso", afirmou.

Questionado sobre o entrevero entre Ciro e Cid Gomes, Elmano disse que espera que os dois irmãos "se entendam". Ciro e Cid se distanciaram por divergências políticas. Cid se desfiliou do PDT e se filiou ao PSB por causa disso.

"Do ponto de vista familiar, espero que os irmãos se entendam. Pelo que sei, eles têm buscado conversar. Politicamente, minha relação com Cid é muito boa, ele tem reafirmado que apoia nossa possível candidatura à reeleição. Eu o conheço há anos, ele tem muita palavra. Tenho a tranquilidade de que estamos e estaremos juntos", declarou.

A entrevista completa vai ao ar às 20h na BandNews TV.