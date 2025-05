Cinco esquiadores são encontrados mortos em uma montanha suíça perto de Zermatt

(Reuters) - Cinco esquiadores foram encontrados mortos em uma montanha suíça próxima à luxuosa estação de esqui de Zermatt depois que os serviços de emergência foram alertados sobre alguns esquis abandonados a 4.000 metros de altitude, informou a promotoria pública do cantão de Valais neste domingo.

Esquiadores notificaram as autoridades na tarde de sábado sobre os esquis encontrados nas encostas da montanha Rimpfischhorn, a leste de Zermatt e ao sul do vilarejo de Saas Fee.

As equipes de resgate encontraram os corpos perto da geleira Adlergletscher após buscas aéreas e terrestres na área do sudoeste da Suíça perto da fronteira com a Itália, informou a promotoria.

A companhia aérea local Air Zermatt disse que três dos corpos foram encontrados nos destroços de uma avalanche algumas centenas de metros abaixo de onde os esquis foram vistos. Os outros dois foram encontrados em um ponto mais alto da montanha de 4.199 metros de altura, acrescentou.

As aeronaves da companhia aérea são utilizadas para missões de busca e outras emergências.

As identidades das cinco pessoas ainda não foram estabelecidas e foi iniciada uma investigação sobre as causas do acidente, disseram os promotores de Valais em um comunicado.

Zermatt é um dos principais resorts alpinos da Suíça, visitado por britânicos e outros esquiadores europeus.

(Reportagem de Vera Eckert)