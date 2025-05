Cão no porão desrespeitaria a Justiça, diz pai de criança autista sobre TAP

O médico Renato Sá, que tentou embarcar em voo para levar a Portugal o cachorro de assistência de sua filha com autismo, disse no UOL News hoje que a companhia aérea responsável, a TAP, sugeriu levar o cachorro no porão do avião, mas a proposta não foi aceita.

O voo da TAP que viajaria do Rio de Janeiro até Lisboa, capital de Portugal, foi cancelado na tarde de ontem. Essa foi a segunda vez que a companhia se recusou a levar o cão nas cabines.

De acordo com Sá, o cachorro faz parte da terapia da filha e seria inviável transportá-lo no porão.

No momento do embarque, em que já tinha lá uma oficial de Justiça conversando com eles, com a Polícia Federal, é que a TAP veio oferecer uma quantia financeira e a possibilidade do cão embarcar no porão. Mas não aceitamos, porque me pareceu um grande desrespeito a determinação da Justiça do Brasil de que o cão embarcasse [na cabine].

Não é um cão que ameaçava ninguém porque ele tem treinamento, ele já viajou. Aquilo soou para nós como uma questão quase que de suborno. Não é isso o que a gente quer. A gente só quer trazer o cão para cá. E me pareceu como se fosse uma tentativa meio desesperada da companhia. Mas a companhia simplesmente descumpriu [o mandato judicial].

É um animal que não foi treinado para ser transportado em um porão. Ele foi treinado para transporte na cabine. Talvez tivesse que ser sedado, eu não sei quais seriam as condições da caixa para ele embarcar. Era inviável aceitar naquele momento esse tipo de oferta

Renato Sá, pai da criança

O passageiro destacou também que o cão recebeu amplo treinamento e permitiu uma redução na quantidade de medicamentos necessários no tratamento da filha. Ele teme que o tempo longe da menina coloque em risco as habilidades do animal.

O que a gente quer é que ele [cão] venha, porque ela [filha] está tendo alguns problemas de equilíbrio emocional. Eu tenho medo de que isso resulte em a gente ter que voltar a aumentar a medicação para ela. Nós já procuramos aqui em Portugal terapias para ela. Ela está fazendo três dias de terapia e se o Ted [o cachorro] estivesse aqui talvez as coisas não estariam nesse pé

Além disso, toda a parte do treinamento dele pode ficar comprometida, porque ele está há 45 dias longe dela. Essa é uma outra preocupação nossa. É um cão que levou três meses para ser achado em termos das características dele. Ele levou um ano sendo treinado por um especialista

Renato Sá, pai da criança

O que diz a TAP

A prioridade número 1 da TAP sempre será a segurança dos nossos passageiros e tripulação.

Devido a uma ordem judicial de autoridades brasileiras, que violaria o Manual de Operações de Voo da TAP Air Portugal, aprovado pelas autoridades competentes portuguesas, e que colocaria em risco a segurança a bordo, lamentamos informar que fomos obrigados a cancelar o voo TP74.

Este cancelamento foi devido a obrigação judicial de transporte em cabine de animal que não cumpre com a regulamentação aérea acima mencionada.

Foram dadas alternativas de transporte para o animal, que não foram aceitas pelo tutor.

Informamos ainda, que a pessoa que necessita de acompanhamento do referido animal não realizaria a viagem neste voo. Sendo o animal acompanhado por passageira que não necessita do referido serviço.

A TAP lamenta a situação, que lhe é totalmente alheia, mas reforçamos que jamais poremos em risco a segurança dos nossos passageiros, nem mesmo por ordem judicial.

TAP em nota enviada ao UOL

