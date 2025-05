Aluna se forma sozinha em MG e conta como assumiu todas as funções da festa

Do UOL, em São Paulo

Única aluna do curso de Engenharia de Produção da UFLA (Universidade Federal de Lavras), em Minas Gerais, Isadora Rezende viralizou nas redes sociais ao compartilhar a rotina de cursar a graduação sem nenhum colega.

Recentemente, formou-se e contou como foi participar da cerimônia sozinha.

O que aconteceu

Isabela, 21, fez o juramento e também o discurso. No TikTok, Isadora narrou todo o seu dia como formanda — desde a prova da roupa até a cerimônia. Como não tinha ninguém para dividir as tarefas da colação de grau, precisou assumir todas as funções burocráticas.

Na cerimônia, só havia ela jogando o capelo (chapéu de formando) para cima. Isabela subiu ao palco de beca para receber o diploma, com a família na plateia.

O evento para a única formanda teve todas as formalidades de um 'curso normal' — que teria muitos alunos, e ocorreu no teatro da universidade, com a presença de docentes e membros da gestão da UFLA.

Ela foi a primeira aluna a se formar no curso, cuja primeira turma começou a estudar em março de 2022. Embora a UFLA tenha 117 anos de história, o campus Paraíso foi inaugurado naquele ano.

A partir do momento que eu sabia que seria a única aluna da minha turma a se formar, eu sabia que eu ia ser a única que ia fazer o discurso, o juramento... lavar o banheiro, se precisar.

Isadora Rezende, em vídeo no TikTok

A rotina sozinha no curso

A jovem ficou sozinha no curso porque a graduação é dividida em duas etapas. Ao UOL, Isadora explicou, em fevereiro, que sabia que, em algum momento, estaria sozinha. "A primeira parte do curso é o BICT (Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia), uma base comum da engenharia, e todos os alunos têm aula juntos. Mas a segunda parte corresponde à área específica que cada um escolhe, e da minha turma, eu era a única que optou por Produção", contou.

Campus novo explica o baixo número de alunos. Isadora tinha amigos de outros cursos, mas usou as redes sociais para mostrar como havia uma oportunidade de educação pouco explorada na região. "Por ser um campus em construção, muitas pessoas ainda não conhecem. Agora é que estão começando a saber. Sempre houve vagas ociosas. E é isso que mostro nas redes sociais, dizendo: 'gente, está fácil de entrar. Vamos aproveitar a oportunidade'. E estamos conseguindo isso", diz.

Mais foco no aprendizado com "aulas particulares". A estudante contou que aproveitava o fato de estar sozinha na sala para se aprofundar mais. Além disso, conseguiu entender melhor o mercado com os professores — que atuam na área — e traçar objetivos próprios.

Para faltar ou ir ao banheiro, era preciso avisar para não deixar os professores na mão. Como as aulas eram individuais, Isadora precisava ter cuidado com suas ausências e tinha que avisar tudo o que iria fazer.

O UOL procurou a UFLA e o Ministério da Educação (MEC) para entender por que o curso atraiu tão poucos alunos. Em nota, a universidade afirmou que Isadora, além das aulas, participava de projetos e núcleos de pesquisa. Informou ainda que o aprendizado foi "adaptado para uma abordagem multidisciplinar, com interação com outras turmas". Já o MEC explicou que a criação do campus foi um projeto elaborado em conjunto pelo ministério, pela UFLA, pela comunidade acadêmica, pelo município e por sua região.

*Com informações da Agência Estado.