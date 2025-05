Aldo Rebelo diz que sofreu tentativa de intimidação

O ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo disse ontem que considera uma "tentativa de intimidação" a ameaça de prisão feita pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no depoimento prestado por ele anteontem, na ação penal do golpe.

"Recebi como uma anomalia própria dos tempos difíceis que estamos vivendo. Evidentemente foi uma tentativa de intimidação de testemunha" afirmou ao Estadão.

"Minha geração lutou contra a repressão do regime militar, quando isso representava um risco para a própria vida, e claro que não tenho o direito de me deixar intimidar em plena democracia."

Aldo Rebelo foi ouvido como testemunha no processo, a pedido da defesa do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, réu por suspeita de participação na trama golpista.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.