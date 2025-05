Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho são premiados em Cannes - Brasileiros levaram troféus de melhor ator e melhor diretor por "O Agente Secreto", que conta a história do retorno de um professor perseguido pela ditadura à sua cidade natal.O Brasil ganhou dois prêmios importantes no Festival de Cannes deste ano, anunciados neste sábado (24/05). O diretor Kleber Mendonça Filho ganhou o troféu de melhor direção, por seu filme O Agente Secreto, e Wagner Moura, que atua na obra, levou o prêmio de melhor ator.

É a primeira vez que um ator homem brasileiro leva esse troféu. Entre as mulheres, Fernanda Torres ganhou o prêmio em 1986, por sua atuação em Eu Sei que Vou Te Amar, e Sandra Corveloni em 2008, por Linha de Passe.

Já Mendonça Filho é o segundo brasileiro a ganhar o troféu de melhor direção, depois de Glauber Rocha – que levou o prêmio em 1969 por O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro.

"Meu país é cheio de beleza", afirmou o diretor pernambucano, poucos minutos depois de subir ao palco do Grand Théâtre Lumière para também receber o prêmio por Wagner Moura – o ator foi à estreia do longa em Cannes, mas não participou da premiação neste sábado por estar participando da filmagem de 11817, de Louis Leterrier.

Mendonça Filho enviou uma saudação especial ao Brasil, observando que "o Festival de Cannes é simplesmente a catedral do cinema neste planeta". Ele também agradeceu o fato de o filme ser lançado nos cinemas, que, segundo ele, "forjaram" o caráter desse filme.

Em O Agente Secreto, Mendonça Filho narra o retorno de um professor perseguido, representado por Wagner Moura, à sua cidade natal, Recife, em 1977. Lá, embora ainda incógnito, ele espera retomar uma vida tranquila com a família, mas vai se deparar com a realidade dos violentos anos finais da ditadura militar no país.

Mendonça Filho já havia concorrido duas vezes na competição oficial em Cannes, com Aquarius (2016) e Bacurau (2019), quando ganhou o Prêmio do Júri. Na disputa pela Palma de Ouro deste ano, O Agente Secreto foi superado pelo iraniano It Was Just an Accident, dirigido por Jafar Panahi.

bl (efe, ots)