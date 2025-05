Adeus, veranico! Forte frente fria já tem data para chegar; veja a previsão

Depois de dias com temperaturas acima da média em boa parte do Brasil, os termômetros devem cair, especialmente no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. Altos acumulados de chuva estão previstos para o fim de semana, com alertas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Qual é a previsão

O primeiro pulso de ar frio deve acontecer no dia 27, terça-feira da semana que vem. Neste dia, o Sul deve enfrentar fortes chuvas, segundo a Climatempo. No dia seguinte, a massa avança pelo país e chega até o Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo e do Mato Grosso. As temperaturas podem ficar abaixo dos 10ºC, situação incomum para a maioria das cidades do Centro-Oeste. Na capital paulista, o tempo permanecerá nublado e chuvoso.

No final da próxima semana, o ar polar deve alcançar o Norte. Rondônia, Acre e Amazonas serão os estados mais atingidos pela queda de temperatura na quinta e na sexta que vem, conforme a previsão. Assim como o Centro-Oeste, estes estados do Norte podem experimentar temperaturas em torno dos 10ºC.

O segundo pulso de ar polar, deve reforçar o primeiro, de acordo com a Climatempo. Esta segunda dose deve acontecer entre os dias 31 de maio e 1º de junho (sábado e domingo da próxima semana). As regiões previamente impactadas pela massa de ar frio, em especial o Sudeste e o Centro-Oeste, terão um frio ainda mais intenso neste período. Os valores de temperatura ainda não foram definidos, e a agência reforça que as projeções são "iniciais" e que podem sofrer ajustes ao longo da próxima semana.

Sul pode ter temperaturas negativas e neve

Áreas dos três estados da região poderão ficar abaixo de 0ºC. O frio, que já está se intensificando em algumas cidades, poderá ser ainda mais forte. Em Urubici (SC), por exemplo, há previsão de geada já para hoje, com mínima de 7ºC.

Segundo a Climatempo, as temperaturas negativas podem acontecer em municípios fora das regiões serranas. As geadas podem acontecer de forma ampla no Sul, podendo alcançar intensidade "moderada". Este seria o primeiro episódio com potencial de danos à agricultura local em 2025.

O início de junho na região pode ter neve e recorde de frio. A possibilidade de um ciclone extratropical sobre o oceano faz com que os meteorologistas prevejam umidade necessária para a formação de nuvens carregadas de gelo —que cairia em forma de neve no Sul. Caso o ciclone realmente aconteça, há expectativa de ressaca marítima no litoral do Sul e do Sudeste.

As condições podem fazer com que haja um novo recorde de frio no país em 2025. De acordo com a Climatempo, até anteontem, a menor temperatura oficialmente registrada no Brasil foi de -3,2°C na região do Vale do Caminhos da Neve, em São Joaquim, na serra de Santa Catarina.

Fim de semana tem alertas por causa de chuvas intensas

Os alertas do Inmet indicam diferentes faixas onde deve chover até 50 milímetros por dia. Segundo o instituto, há um "perigo potencial" até pelo menos a noite de hoje, com altos acumulados de chuva e riscos de pequenos alagamentos e deslizamentos.

Além da região metropolitana de São Paulo, um dos alertas engloba outras áreas do estado. Cidades do litoral sul e do Vale do Paraíba também serão impactadas pela chuva. Na capital, o fim de semana deve seguir os parâmetros vistos nos últimos dias. No sábado, mínima de 15ºC e máxima de 21ºC. No domingo, a mínima cai para 14ºC, enquanto a máxima sobe para 24ºC. O início da semana que vem deve manter as condições, com mínima oscilando entre 13ºC e 14ºC, e máxima entre 26ºC e 27ºC.

No RJ, o alerta do Inmet é ainda mais severo. O sul do estado e a região metropolitana do Rio têm previsão de chuvas intensas até o final da manhã de amanhã. Na capital, há chance de chuva forte na madrugada de hoje, com mínima de 16ºC e máxima de 23ºC. No Espírito Santo, eventuais chuvas serão isoladas. Em Vitória, as pancadas de chuva podem se estender até a segunda-feira.

Há um alerta também para a região Norte. No Amazonas, as regiões sudoeste, norte e central terão chuvas fortes. No Pará, a chuva cairá na região sudoeste. Já em Roraima, na região sul do estado. Nas capitais da região, apesar da chuva, o calor será intenso: a máxima prevista é de cerca de 33ºC até pelo menos a terça-feira.

No Nordeste, a chuva será mais isolada e de menor intensidade. São Luís deve ser a capital mais atingida, com previsão de chuva ao longo de todo o final de semana. A precipitação, no entanto, não será capaz de esfriar: a máxima na cidade chegará aos 33ºC no domingo. Teresina ficará ainda mais quente, com máxima de 34ºC diariamente e sem previsão de chuva.

Em áreas com alto volume de precipitação, o Inmet elenca uma série de recomendações. São elas: não enfrentar o mau tempo, observar eventuais alterações nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Caso seja necessário, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).