Tênis da Mizuno que promete leveza para treinar corrida está com 40% off

Na corrida e nos treinos, optar por um tênis mais leve e ágil pode melhorar o desempenho e facilitar os movimentos. Pensando em quem busca esse tipo de modelo, o Guia de Compras UOL encontrou o Cometa 2, da Mizuno, que está em oferta hoje, saindo por R$ 209,99.

O tênis possui estrutura respirável para permitir mais conforto e ventilação nos pés, segundo informações do fabricante. Descubra as características do Cometa 2, o que diz quem usou e pontos de atenção a seguir:

O que diz a Mizuno sobre o tênis?

Indicado para uso no dia a dia e corrida;

Modelo com material em mesh, malha que deixa o tênis mais flexível;

Construção respirável para manter os pés frescos;

Promete conforto, amortecimento e flexibilidade;

Tem a pisada neutra;

É recomendado a compra de um tamanho maior do que o usual pela forma pequena;

Disponível em diferentes cores e tamanhos, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

Na Netshoes, o tênis tem quase mil avaliações, com nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos notados pelos consumidores são o conforto, a qualidade do material e o custo-benefício do tênis.

Tênis confortável, ótimo acabamento, pedi um número maior do que uso e ficou ótimo. Adorei o tecido, é bem macio por dentro e por fora é bem bonito. Ótimo custo-benefício. Cláudia

Produto de boa qualidade e a forma é um pouco menor do que normal, mas eu pedi um número maior e ficou bom. Leandro Ribeiro

O tênis é muito bonito e confortável. Comprei na promoção e o custo-benefício foi excelente. Chegou conforme meu pedido, na cor certa e a entrega foi rápida. Recomendo. André Luiz

Já usei duas vezes para correr 10 km e 5 km respectivamente. Acredito que pelo valor investido vale a pena, porém nos primeiros usos, você pode estranhar um pouco, pois a pisada é um pouco seca, contudo, com o uso, vai se ajustando. Marcos

Pontos de atenção

Alguns consumidores criticam o tamanho menor do que o esperado e certos defeitos no material do tênis, como o solado se descolando após pouco tempo de uso. Confira os comentários:

O produto está dando calo porque uso meia cano curto. Acaba que uma parte do tênis roça no na parte de trás do pé causando o hematoma, somente isso, mas o tênis é ótimo. José

Forma pequena, ficou um pouco apertado. No mais, o tênis é bom. Diego

Tênis tem forma pequena, devido a isso as laterais do tênis machucam muito. Para quem tem pé largo, não é uma boa opção. Gustavo

O tênis já apresentou defeito depois de três usos. Descolou a parte da frente nos dois pés. (...) Emina

