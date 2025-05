Suspeita por ataque a faca em Hamburgo é internada - Polícia não acredita em motivação política e vê indícios de doença mental na suspeita. Dezoito pessoas ficaram feridas no total.A suspeita de realizar um ataque a faca na estação central de Hamburgo, no norte da Alemanha, na sexta-feira (23/05) foi internada por ordem judicial em uma clínica psiquiátrica neste sábado.

Ela é suspeita de tentativa de homícidio e lesão corporal grave. No sábado, a polícia informou não ver nenhuma motivação política por trás do ataque.

"Há agora indícios muito concretos de uma doença mental na suspeita", declarou a polícia. Também não há indícios de que a alemã de 39 anos estivesse sob a influência de álcool ou drogas.

Ela é natural do estado da Baixa Saxônia e não tem residência fixa, segundo a polícia.

Transeuntes interromperam o ataque

O ataque a faca ocorreu na plataforma 13/14 da estação central de Hamburgo na noite de sexta-feira, logo após as 18h locais, e desencadeou uma grande operação policial e de resgate.

Graças à ação de dois transeuntes, a mulher foi rapidamente desarmada. "A intervenção muito rápida na plataforma foi capaz de interromper o ataque", disse a polícia no sábado.

Socorristas conseguiram prender rapidamente a mulher, que não ofereceu resistência. A polícia acredita que ela agiu sozinha. A faca usada no ataque foi apreendida, e diversas testemunhas ainda serão ouvidas.

Todos os feridos estão em condição estável

Dezoito pessoas, com idades entre 19 e 85 anos, ficaram feridas no ataque. Três mulheres, com 24, 52 e 85 anos, bem como um homem de 24 anos, foram hospitalizados com risco de morte.

Sete outras pessoas ficaram gravemente feridas e outras sete sofreram ferimentos leves. A polícia disse que todos os feridos estavam em condição estável.

No sábado, o prefeito de Hamburgo, Peter Tschentscher, disse que alguns dos feridos receberam alta do hospital. "É um grande alívio. Espero que eles se recuperem bem e desejo a eles e a suas famílias muita força", escreveu ele na rede social X, sem especificar quantas pessoas receberam alta.

Quatro moradores de Bremen também ficaram feridos no ataque, informaram as autoridades locais. O prefeito de Bremen, Andreas Bovenschulte, disse ter ficado "profundamente chocado" com o ataque. E acrescentou: "Felizmente, recebemos hoje a notícia de que todas as 18 pessoas feridas estão agora fora de perigo. Desejo a todos os envolvidos uma recuperação completa o mais rápido possível."

Os trens voltaram a circular dentro do horário previsto na estação central de Hamburgo na manhã de sábado, segundo a estatal ferroviária alemã Deutsche Bahn.

