'Sirat' e' Sound of Falling' dividem o prêmio do júri em Cannes

O filme espanhol "Sirat", de Oliver Laxe, e o alemão "Sound of Falling", de Mascha Schilinski, dividiram neste sábado o prêmio do júri no 78º Festival de Cannes.

"Sirat" é um "road movie" pelo deserto marroquino, um drama ao ritmo de música eletrônica, enquanto "Sound of Falling" é um filme coral, que retrata gerações de mulheres.

"Viva as diferenças, viva as culturas e viva o Festival de Cannes", declarou Laxe ao receber o prêmio.

Nascido em Paris, filho de imigrantes, Laxe é autor de um cinema intimista e espiritual. Em todas as ocasiões que compareceu a Cannes, ele recebeu algum prêmio.

