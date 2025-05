'Estilo e simplicidade': saiba o que diz quem comprou relógio digital Casio

Diferentemente dos smartwatches e smartbands, os relógios digitais são clássicos e interessantes para quem quer ficar longe de notificações de aplicativos do celular. E um modelo que tem feito sucesso dentro dessa categoria é um da marca Casio, que só no mês passado registrou mais de 300 compras na Amazon.

Quem o comprou elogiou principalmente o custo-benefício do produto. Saiba a seguir o que a marca promete sobre o modelo W-218H-1AV e o que dizem os consumidores que o usaram.

O que o fabricante diz sobre o relógio?

Design esportivo;

Duração aproximada da bateria é de 7 anos;

Tem pulseira (21cm) e caixa em borracha;

Possui calendário com data;

Funções de alarme, timer e cronômetro;

Pesa 37g;

Resistente à água a até 50m;

Fechamento de fivela.

O que diz quem comprou?

O produto tem uma pontuação média de 4,8 (do total de cinco). São mais de 1.200 avaliações de consumidores. Confira algumas delas.

Relógio perfeito para quem gosta de estilo e simplicidade. Perfeito para o dia a dia ou para outras ocasiões. Manual bem fácil de entender, relógio com um preço ótimo também.

João Victor

Produto bem trabalhado, resistente e com um ótimo design. Só esteja ciente que ele não é um modelo de caixa grande, é um modelo discreto. A cor do led é laranja, dá para visualizar muito bem o mostrador. Chegou no prazo e bem embalado.

Anônimo

Excelente produto. Ótimo custo-benefício. Relógio bem leve, simples e resistente. Entrega o que promete pelo preço que foi pago.

Philipe Farias

Pontos de atenção

No entanto, algumas pessoas relatam que o visor é frágil e que o tamanho da pulseira é menor do que esperavam.

O único defeito que encontrei, depois de duas semanas, é o visor não ser de vidro, com um material frágil para riscos.

Antônio Carlos Negreiros Machado

Comprei o relógio e achei pequeno no meu pulso. Tenho o pulso largo. Fora isso, ele é bom como qualquer relógio digital da Casio. Em suas funções simplificadas. Ricardo Sere

