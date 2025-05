Prazo para declarar está chegando ao fim, saiba o que fazer

Contagem regressiva para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025. A boa notícia aos atrasados é que ainda dá tempo de ficar em dia com o fisco e se livrar de multa. O contribuinte precisa ser objetivo e checar todas as informações. O prazo termina às 23h59 de 30 de maio.

Quem perder o prazo paga multa mínima de R$ 165,74. O valor pode chegar a até 20% do imposto devido.

Quem deve declarar?

Deve declarar a pessoa que, em 2024 (ano-base), se enquadrou em pelo menos uma das situações abaixo:

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00

Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200.000,00

Obteve ganho de capital na venda de bens ou direitos

Realizou operações em Bolsa de valores

Tinha bens acima de R$ 800 mil em 31/12/2024

Passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e assim permaneceu até 31/12.

Como declarar

Primeiro, separe os documentos necessários:

Informes de rendimento (empresa, bancos, corretoras)

Comprovantes de despesas dedutíveis (educação, saúde, entre outros)

Recibos de aluguéis, doações, pensões

Dados de bens e direitos (carros, imóveis, aplicações)

Programa da Receita

Para baixar o programa da Receita Federal acesse: https://www.gov.br/receitafederal ou use o app Meu Imposto de Renda (Android e iOS).

Escolha o tipo de declaração:

Simplificada - desconto padrão de 20% (limitado a R$ 16.754,34).

Completa - ideal para quem tem muitas deduções.

Preencha os dados com atenção.

Envie a declaração e, se for o caso, gere o DARF para pagar o imposto.