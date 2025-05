Petrobras: FPSO Alexandre de Gusmão inicia operação no campo de mero

A Petrobras informou há pouco que o FPSO Alexandre de Gusmão entrou em produção hoje no campo de Mero, do bloco de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos. Isso ocorre mais de dois meses antes do previsto no plano de negócios, segundo a estatal.

A plataforma é afretada pela Petrobras à SBM Offshore. A estrutura tem capacidade para produzir 180 mil barris de óleo por dia e processar 12 milhões de metros cúbicos (m?) de gás diários.

Com a entrada em operação deste novo FPSO, a capacidade de produção instalada do campo será ampliada de 590 mil barris diários para 770 mil, um aumento de 31%.

O FPSO Alexandre de Gusmão é a quinta plataforma no campo, juntando-se às unidades Pioneiro de Libra, Guanabara, Sepetiba e Marechal Duque de Caxias.