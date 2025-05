"O Agente Secreto" recebe dois prêmios independentes no Festival de Cannes

O filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi recompensado na tarde deste sábado (24) com dois prêmios independentes: o FIPRESCI, da crítica internacional e o "Art et Essai", dos exibidores independentes da França. Premiação foi anunciada poucas horas antes da cerimônia de encerramento do Festival de Cannes, confirmando as chances de uma recompensa do longa pelo juri presidido por Juliette Binoche.

A FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) reúne jornalistas de mais de 50 países. O "Art et Essai" é concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d'Art et d'Essai). Em comunicado, a FIPRESCI esplicou que escolheu o filme por sua "generosidade romanística e épica; um filme que permite digressão, diversão, humor e caráter para evocar um tempo e lugar e uma história rica, estranha e profundamente preocupante de corrupção e opressão".

O texto diz ainda que "O Agente Secreto" "faz suas próprias regras. É pessoal, mas universal, e mergulha o público no mundo do Brasil governado pelos militares em 1977 e o mundo das pessoas boas em tempos ruins."

"O Agente Secreto" está na competição oficial do 78° Festival de Cannes e concorre com outros 21 longas-metragens à Palma de Ouro. O filme está na lista dos mais cotados. Neste sábado, o importante crítico do jornal Le Monde Jacques Mandelbaum apostou que Kleber Mendonça Filho receberá a maior recompensa do Festival e que Wagner Moura levará o prêmio de melhor ator.

Thriller político

"O Agente Secreto" se passa em Recife em 1977 e explora as tensões políticas da época da Ditadura Militar Brasileira. Essa é a primeira colaboração entre Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura. Em entrevista à RFI em Cannes, o cineasta pernambucano, diz que fez a crônica de uma época.

"É uma crônica em longa-metragem de um momento da história do Brasil que eu pessoalmente ainda lembro porque eu era uma criança, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem muita pesquisa histórica", afirma. O cineasta acredita que o filme fala de "resistência" porque mantém o "olhar na realidade".

Segundo Wagner Moura, "O Agente Secreto" é um filme "absolutamente brasileiro".

Se levar a Palma de Ouro "O Agente Secreto" vai quebrar um jejum de 63 anos. O único filme brasileiro vencedor da Palma de Ouro, até agora, foi "O Pagador de Promessas", de Anselmo Duarte, em 1962.

Favoritos

Para a imprensa especializada, além de "O Agente Secreto", três filmes se sobressaem: "Um simples Acidente", do cineasta dissidente iraniano Jafar Panahi; "Sirât", do franco-espanhol Oliver Laxe; "Sentimental Value" (Valor Sentimental) do norueguês Joachim Trier.

A entrada na competição do norueguês na quarta-feira mudou o quadro de apostas dos críticos. "Sentimental Value" foi aplaudido por 19 minutos após a estreia e passou a ser considerado o favorito.

O suspense chega ao fim na noite deste sábado. O Festival de Cannes distribui ao todo 7 prêmios. Provavelmente, todos os filmes citados devem ser recompensados em uma categoria, mas pode haver surpresas.