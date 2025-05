Nvidia lançará chip de IA Blackwell mais barato para a China, dizem fontes

Por Liam Mo e Fanny Potkin

PEQUIM/TAIPÉ (Reuters) - A Nvidia lançará um novo chipset de inteligência artificial para a China a um preço significativamente mais baixo do que seu modelo H20 e planeja iniciar a produção em massa já em junho, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

A GPU ou unidade de processamento gráfico, fará parte da última geração de processadores de IA de arquitetura Blackwell da Nvidia e deverá ter um preço entre US$6.500 e US$8.000, bem abaixo dos US$10.000 a US$12.000 que o H20 custava, de acordo com duas das fontes.

O preço mais baixo reflete suas especificações mais fracas e requisitos de fabricação mais simples.

Ele será baseado no RTX Pro 6000D da Nvidia, um processador gráfico de classe de servidor e usará memória GDDR7 convencional em vez de memória de banda larga mais avançada, disseram as duas fontes.

Elas acrescentaram que o chip não usará a tecnologia avançada de empacotamento Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

O preço, as especificações e o cronograma de produção do novo chip não foram informados anteriormente.

As três fontes com as quais a Reuters falou para este artigo não quiseram ser identificadas, pois não estavam autorizadas a falar com a mídia.

Um porta-voz da Nvidia disse que a empresa ainda está avaliando suas opções "limitadas". A TSMC não quis comentar.

A China continua sendo um grande mercado para a Nvidia, respondendo por 13% de suas vendas no último ano fiscal. É a terceira vez que a Nvidia tem que adaptar uma GPU para a segunda maior economia do mundo após as restrições impostas pelas autoridades norte-americanas, que estão empenhadas em impedir o desenvolvimento tecnológico chinês.

Depois que os EUA baniram efetivamente o H20 em abril, a Nvidia inicialmente considerou desenvolver uma versão reduzida do H20 para a China, segundo fontes, mas esse plano não deu certo.

(Reportagem adicional de Karen Freifeld em Nova York)