Trump sugeriu que Argentina tomasse Chile para ter dois oceanos, diz Macri

O ex-presidente da Argentina Mauricio Macri disse que o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu a ele que conquistasse o Chile para ter acesso ao oceano Pacífico.

O que aconteceu

Macri contou que Trump deu a ideia a ele em 2018, durante a cúpula do G20 em Buenos Aires. "No gabinete presidencial, eu tinha um mapa da Argentina, porque é um país tão grande", lembrou ele durante um evento nesta semana na Espanha. "Trump começou a olhar o mapa, quando, de repente, vê uma faixa ao lado esquerdo e diz: 'E isso, o que é?'. Eu digo, 'É o Chile'. 'Você deveria conquistar o Chile, assim teria os dois oceanos' [Trump respondeu]."

Todo mundo riu. E eu disse 'conhecendo ele, falou meio sério, meio brincando'. Mas depois, quando passaram os anos e se ouviu falar do Canadá, Groenlândia... Me pareceu familiar esse tipo de coisa. Mauricio Macri, ex-presidente da Argentina (2015-2019)

JAJAJAJAJAJAJAJAJA Trump le dijo a Mauricio que teníamos que conquistar Chile así teníamos salida a los dos océanos. pic.twitter.com/OaPBOz4BXC -- JPRO TUITERA (@JPROtwitera) May 23, 2025

Macri se referiu ao desejo expansionista de Trump neste mandato. Desde que reassumiu a presidência, o norte-americano já disse que quer tomar o Canadá, a Groenlândia, o Canal do Panamá e a Faixa de Gaza.

A ideia de Trump é fortemente rejeitada pelos habitantes dos territórios cobiçados. Na Groenlândia, território dinamarquês, os moradores têm usado bonés com os dizeres "Make America Go Away" ("Faça a América Cair Fora"), uma paródia ao slogan trumpista ("Make America Great Again", ou "Faça a América Grande Novamente") para mostrar insatisfação com a investida americana sobre a ilha.