Lula elogia prêmios em Cannes: 'Cinema do Brasil não deve nada a ninguém'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou neste sábado (24) o diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura pela conquista dos prêmios de melhor direção e melhor ator no Festival de Cannes, com o filme O Agente Secreto.

O que aconteceu

Nas redes sociais, Lula disse que "hoje é dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro" e de "comemorar o reconhecimento que a nossa arte tem no mundo". A publicação foi feita pouco depois do anúncio da vitória da dupla brasileira no festival francês.

O cinema de nosso país não deve nada para ninguém

Lula

Wagner Moura ganhou o prêmio de melhor ator. É a primeira vez na história que um ator brasileiro leva esse troféu em Cannes. Kleber Mendonça Filho foi premiado como melhor diretor, feito inédito desde Glauber Rocha, que venceu em 1969.

Hoje é dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. De comemorar o reconhecimento que nossa arte tem no mundo. E de curtir a felicidade de viver em um país que tem gigantes do porte de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura

Lula

O longa narra a história de um professor perseguido pela ditadura que retorna à sua cidade natal, Recife, em 1977, interpretado por Moura. É a primeira vez que um ator brasileiro vence o prêmio de melhor ator no festival. Entre as mulheres, Fernanda Torres já havia conquistado a honraria em 1986 e Sandra Corveloni, em 2008.

Mendonça Filho também entra para a história como o segundo brasileiro a vencer o troféu de melhor direção no festival, após Glauber Rocha, que levou o prêmio em 1969 por O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. "Meu país é cheio de beleza", disse o diretor ao receber o prêmio no Grand Théâtre Lumière.

O filme foi superado na disputa pela Palma de Ouro por It Was Just an Accident, do iraniano Jafar Panahi. Ainda assim, a dupla brasileira foi uma das mais celebradas da noite. Mendonça também recebeu o troféu em nome de Moura, que não compareceu à cerimônia por estar gravando o filme 11817, do diretor Louis Leterrier.