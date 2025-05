Kleber Mendonça Filho vence o prêmio de melhor diretor em Cannes es/meb/fp

O cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho venceu neste sábado (24) o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes pelo filme "O Agente Secreto".

Alguns minutos antes, Wagner Moura, protagonista do filme, recebeu o prêmio de melhor ator no festival. Ele interpreta um professor que retorna a Recife para se reunir com seu filho nos anos da ditadura.

"Estava bebendo champanhe pelo prêmio de Wagner Moura", declarou Mendonça Filho, um pouco surpreso por ser chamado novamente ao palco, após ter recebido o prêmio em nome do ator, que não compareceu à cerimônia.

"Meu país, o Brasil, é um país cheio de beleza e poesia. Estou muito orgulhoso de estar aqui esta noite. Penso que Cannes é simplesmente a catedral do cinema neste planeta", acrescentou o cineasta, que misturou português, francês e inglês no discurso.

