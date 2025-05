Juiz dos EUA ordena que governo Trump facilite retorno de deportado guatemalteco

Por Nate Raymond

BOSTON (Reuters) - Um juiz federal ordenou na sexta-feira que o governo dos Estados Unidos facilite o retorno de um guatemalteco gay que disse ter sido deportado para o México apesar de temer ser perseguido lá, depois que as autoridades reconheceram um erro em seu caso.

O juiz distrital dos Estados Unidos Brian Murphy, em Boston, emitiu a ordem dias depois que o Departamento de Justiça notificou ele que sua alegação de que o homem havia declarado expressamente que não tinha medo de ser enviado ao México era baseada em informações errôneas.

O Departamento de Justiça disse na semana passada que, após uma investigação mais aprofundada, as autoridades não conseguiram identificar nenhum funcionário do Departamento de Imigração e Alfândega que tivesse perguntado ao homem, identificado como "O.C.G.", sobre o medo que ele tinha de sua segurança.

Murphy, nomeado pelo antecessor democrata de Trump, Joe Biden, chamou o caso de "horror" e disse que "embora erros obviamente aconteçam, os eventos que levaram a essa decisão são preocupantes".

A decisão é o mais recente caso em que um juiz ordena que o governo do presidente Donald Trump facilite o retorno de um imigrante envolvido nos esforços do republicano para realizar deportações em massa como parte de sua agenda de imigração, após um erro no caso de um indivíduo.

Em uma ação coletiva movida por O.C.G. e outros imigrantes, o juiz impediu o governo de deportar rapidamente pessoas para outros países que não os seus próprios sem antes ouvir quaisquer preocupações que tivessem sobre sua segurança.

O Departamento de Segurança Interna e a Casa Branca não responderam imediatamente a pedidos de comentários.