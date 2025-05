Biden publica foto com a família dias após diagnóstico de câncer agressivo

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, 82, fez a primeira aparição pública dias após anunciar que havia sido diagnosticado com câncer de próstata.

O que aconteceu

Biden compareceu ontem à formatura do seu neto. Em fotos publicadas nas redes sociais, o ex-presidente é visto sorridente ao lado da ex-primeira-dama Jill Biden e de outros familiares durante a formatura do ensino médio de Robert Hunter Biden II, em Connecticut.

"Vovó e vovô orgulhosos! Parabéns, Hunter — estamos muito orgulhosos de você", escreveu Jill, 73, ao neto, cujo pai é o falecido Beau Biden.

Um dia antes da formatura, Joe visitou um restaurante em Lakeville. Uma fotografia compartilhada na página do estabelecimento mostra Biden sorrindo ao lado a família. "Foi ótimo receber Joe e Jill Biden no The Woodland ontem à noite", escreveu o restaurante na legenda. "Ele foi tão gentil e atencioso nas conversas com funcionários e clientes".

Diagnóstico de câncer agressivo

Joe e Jill Biden em post sobre diagnóstico de câncer Imagem: Reprodução/X @JoeBiden

Diagnóstico de câncer de próstata. A presença de Joe nas comemorações de formatura ocorreu menos de uma semana depois que o gabinete do ex-presidente anunciou que ele havia sido diagnosticado com câncer de próstata.

Metástase óssea. Segundo o comunicado, trata-se de um câncer agressivo, com pontuação 9 de 10 na escala de Gleason, que avalia o comportamento dos cânceres de próstata, e que já se espalhou para os ossos, segundo informou o gabinete do democrata. A revelação do diagnóstico gerou uma onda de mensagens de solidariedade, incluindo uma de Trump, seu sucessor e adversário político.

"Joe é um lutador", disse sua ex-vice-presidente Kamala Harris, que concorreu como candidata democrata na batalha contra Trump após a desistência de Biden no ano passado.

Diagnóstico veio após sintomas cada vez mais graves. O gabinete esclareceu também que um novo nódulo foi detectado em sua próstata, uma glândula situada abaixo da bexiga. "Embora esta seja uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz", segundo a equipe do democrata. A terapia hormonal é um tratamento comum que pode reduzir o tamanho dos tumores e desacelerar seu crescimento, apesar de não ser uma cura.

Um em cada oito homens nos EUA recebe um diagnóstico ao longo da vida, segundo a Sociedade Americana contra o Câncer. Se for detectado a tempo, pode ser tratado, mas atualmente é a segunda causa de morte por câncer em homens.

A saúde de Biden foi um dos principais temas da corrida presidencial de 2024. Tump e seus apoiadores conservadores atacaram repetidamente o democrata por suas capacidades cognitivas e, após um desastroso debate contra o republicano, Biden encerrou sua campanha para um segundo mandato, mas segue na mira do rival político.

A vida do ex-presidente foi marcada por tragédias pessoais. Ele perdeu sua primeira esposa e a filha em um acidente de carro e mais tarde se casou novamente com Jill Biden, mãe de sua filha Ashley.

Seu filho primogênito, Beau, em quem ele via um possível futuro presidente, morreu de câncer. Seu segundo filho, Hunter, tem problemas de dependência química.

*Com AFP