INSS começa a devolver descontos associativos indevidos de abril a partir de 26 de maio

A partir de segunda-feira, 26, o INSS começará a devolver R$ 292 milhões a aposentados e pensionistas que tiveram descontos de mensalidades associativas na folha de abril.

Embora esses descontos tenham sido suspensos no fim de abril, ainda foram aplicados nos pagamentos entre 24 de abril e 8 de maio, pois a folha já estava fechada. O INSS reteve os valores e agora fará a devolução junto ao pagamento dos benefícios, entre 26 de maio e 6 de junho.

Os beneficiários não precisam tomar nenhuma ação. A data da devolução seguirá o calendário habitual de pagamentos, conforme o valor do benefício e o último número do Número de Benefício (NB), desconsiderando o dígito verificador.

De acordo com o calendário regular de pagamentos, a devolução será feita nas seguintes datas:

Quem ganha até um salário mínimo

Final 1 - 26 de maio

Final 2 - 27 de maio

Final 3 - 28 de maio

Final 4 - 29 de maio

Final 5 - 30 de maio

Final 6 - 2 de junho

Final 7 - 3 de junho

Final 8 - 4 de junho

Final 9 - 5 de junho

Final 0 - 6 de junho

Quem ganha acima de um salário mínimo

Final 1 e 6 - 2 de junho

Final 2 e 7 - 3 de junho

Final 3 e 8 - 4 de junho

Final 4 e 9 - 5 de junho

Final 5 e 0 - 6 de junho

Mensalidades antigas

Para reaver o valor de mensalidades associativas antigas, o aposentado ou pensionista deverá informar ao INSS caso não reconheça que tenha autorizado o débito em folha. O pedido deve ser feito pelo Meu INSS (aplicativo ou site) ou pelo telefone 135. Não é necessário enviar documentos nem oferecer qualquer informação, além de dizer se autorizou ou não os descontos.

O INSS vai acionar a entidade para que comprove a autorização. Caso não haja comprovação, a entidade deverá devolver os recursos ao Instituto, que posteriormente fará o repasse ao beneficiário. A devolução será feita pelo INSS, pelo mesmo meio que faz os pagamentos regulares - seja conta bancária ou cartão magnético.

O INSS recomenda cuidado com as tentativas de golpe. O INSS só envia informações sobre esse assunto pelo Meu INSS. Não envia mensagens ou links por e-mail, SMS ou Whatsapp, nem liga para as pessoas para tratar disso.