Harvard, na mira de Trump, já formou brasileiros famosos; quem são eles?

Do UOL, em São Paulo

A Justiça dos EUA bloqueou na sexta-feira a decisão do presidente Donald Trump de proibir que a Universidade de Harvard matricule alunos estrangeiros. A medida do governo provocou uma onda de reações negativas, incluindo as de brasileiros que estudaram na instituição.

Veja quem são eles

Tabata Amaral, 31, deputada federal

Tabata Amaral estudu em Harvard Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Tabata (PSB) se formou em 2015 em ciências políticas e astrofísica. Moradora da periferia paulistana, ela chegou à universidade por meio de uma bolsa de estudos integral e foi a primeira de sua família a obter um diploma de ensino superior. Foi eleita deputada federal em 2018 e reeleita em 2022. Ela concorreu à Prefeitura de São Paulo em 2024 e terminou a disputa em quarto lugar.

Em abril, a deputada publicou um vídeo dizendo que Harvard transformou sua vida. Na ocasião, a parlamentar afirmou ainda que se orgulhava de ver a universidade não se curvando ao que chamou de censura do governo Trump.

Anteontem, antes da decisão da Justiça, ela voltou a se manifestar. Em um vídeo gravado ao lado de Renan Ferreirinha, secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Tabata afirmou:

Isso é um plano de vingança, uma retaliação por Harvard ter se recusado a seguir ordens absurdas. (...) A decisão é imoral e inconstitucional. Tabata Amaral, deputada federal

Renan Ferreirinha, 31, secretário municipal de Educação do Rio

Renan Ferreirinha estudou em Harvad com bolsa integral Imagem: Simon Plestenjak/UOL

Natural de São Gonçalo (RJ), Renan formou-se em ciências políticas e economia com bolsa integral na universidade. Ele foi deputado federal entre 2019 e e 2022 e hoje é secretário de Educação na gestão de Eduardo Paes (PSD).

Pelas redes sociais, ele também se manifestou contra a decisão do governo Trump. Segundo ele, o presidente dos Estados Unidos acusa a instituição de agir ideologicamente, quando, na verdade, é o próprio governo tomou uma decisão ideológica. Em um vídeo feito com Tabata Amaral, Ferreirinha declarou:

Devemos nossas vidas às oportunidades que tivemos e que agora tentam negar a tantos. (...) É uma decisão arbitrária. Trump retirou a certificação do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio da Universidade de Harvard, documento necessário para que alunos estrangeiros possam se matricular. Renan Ferreirinha

Jorge Paulo Lemann, empresário, 85

Jorge Paulo Lemann em evento em Boston Imagem: Brazil Conference

Empresário nascido no Rio de Janeiro, Lemann é o terceiro brasileiro mais rico. Segundo a Forbes, ele e sua família têm patrimônio avaliado em US$ 17 bilhões (o equivalente a R$ 101,9 bilhões, na cotação atual).

Ele estudou economia em Harvard em 1961. Durante uma palestra na universidade, em abril deste ano, no evento "Brazil Conference", Lemann afirmou que estava "focado em melhorar as empresas que não estão indo tão bem". Ele não citou nominalmente as Americanas em nenhum momento. A varejista, da qual ele é um dos principais acionistas, está em recuperação judicial desde 2023, após a revelação de uma fraude bilionária.

Eduardo Saverin, 43, cofundador do Facebook

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, em evento em Nova York, nos EUA Imagem: Jason Kempin/Getty Images for Common Sense Media

Um dos cinco fundadores do Facebook, o brasileiro tem fortuna estimada em US$ 34,5 bilhões de dólares (R$ 195,3 bilhões). Nascido em São Paulo, é atualmente investidor-anjo de diversos empreendimentos, além de cofundador e copresidente da B Capital, empresa de venture capital.

Saverin estudou economia em Harvard, onde conheceu Mark Zuckerberg. Hoje, vive em Singapura com a esposa e o filho.

Henrique Meirelles, 79, ex-presidente do Banco Central

Henrique Meirelles estudou em Harvard em 1984 Imagem: Leco Viana/TheNews2/Estadão Conteúdo

O ex-presidente do Banco Central do Brasil não concluiu uma graduação em Harvard, mas participou de um curso intensivo de seis semanas. Em 1984, foi aluno do Advanced Management Program da Harvard Business School, voltado à formação de executivos para presidência de grandes empresas.

Indicada por um amigo, a experiência se mostrou decisiva: ao final do curso, Meirelles foi convidado pelo Bank of Boston para assumir a presidência da operação no Brasil.