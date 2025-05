Governo Trump impõe novos limites a repórteres no Pentágono

Por Daniel Trotta

(Reuters) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, emitiu na sexta-feira ordens que exigem que os jornalistas tenham escolta oficial em grande parte do prédio do Pentágono, a última de uma série de restrições impostas à imprensa pelo governo Trump.

As medidas, que entram em vigor imediatamente, impedem que repórteres credenciados entrem na maior parte da sede do Departamento de Defesa em Arlington, Virgínia, a menos que tenham uma aprovação oficial e escolta.

"Embora o Departamento continue comprometido com a transparência, o Departamento tem a mesma obrigação de proteger a CSNI (inteligência secreta) e informações sensíveis - cuja divulgação não autorizada poderia colocar em risco a vida dos militares dos EUA", disse Hegseth em um memorando.

Ele chamou a proteção de informações confidenciais de inteligência nacional e segurança operacional de "um imperativo inabalável para o Departamento".

A Associação de Imprensa do Pentágono, uma organização que representa os interesses dos jornalistas que cobrem as Forças Armadas dos EUA, disse que as novas regras parecem ser um "ataque direto à liberdade de imprensa".

"A decisão é supostamente baseada em preocupações com a segurança operacional. Mas o Grupo de Jornalistas do Pentágono tem tido acesso a espaços não seguros e não classificados no Pentágono há décadas, sob governos republicanos e democratas, inclusive após os ataques de 11 de setembro de 2001, sem qualquer preocupação com a OP-SEC por parte da liderança do DoD", diz a declaração.

Em resposta a um pedido de comentário, o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, disse: "Essas medidas atualizadas são um passo necessário para proteger informações confidenciais e manter nossos militares dos EUA protegidos contra riscos evitáveis".

Desde que o presidente Donald Trump retornou ao cargo em janeiro, o Pentágono lançou uma investigação sobre vazamentos que resultou na colocação de três funcionários em licença administrativa.

Também exigiu que as organizações de mídia tradicionais, incluindo o New York Times, o Washington Post, a CNN e a NBC News, desocupassem seus espaços no Pentágono em um novo sistema de rodízio que trouxe outros, incluindo veículos geralmente simpáticos ao governo Trump, como o New York Post, o Breitbart, o Daily Caller e a One America News Network. O governo Trump diz que o objetivo da mudança é permitir que outros veículos de mídia tenham a oportunidade de reportar como membros residentes do grupo de jornalistas.