EUA interrompem cálculo e publicação de dados de preços de vários produtos do PPI

A Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos (BLS, na sigla em inglês) disse recentemente que planeja interromper o cálculo e a publicação de dados de preços no atacado de centenas de produtos no Índice de Preços ao Produtor. No entanto, as mudanças não terão um efeito generalizado no acompanhamento das tendências de inflação.

O PPI mede a inflação no atacado e pode fornecer insights sobre quando as mudanças de preços começarão a afetar os consumidores. A partir da medição do índice de julho, que está programado para ser publicado em 14 de agosto, a agência de estatísticas não calculará nem publicará cerca de 350 índices no banco de dados de inflação no atacado, de acordo com um aviso publicado pelo BLS em 14 de maio.

Entre os setores para os quais os dados não serão mais calculados e publicados estão a fabricação de bonecas, brinquedos e jogos, publicação de cartões comemorativos e fabricação de cabos de fibra óptica.

O BLS disse, na sexta-feira, 23, que os índices descontinuados representam menos de 1% dos dados do PPI. A agência publica aproximadamente 10.000 índices para produtos individuais e grupos de produtos a cada mês.

"A remoção deles terá impacto mínimo na precisão do índice de demanda final do PPI", disse a agência. "O BLS descontinua séries quando elas não podem mais ser sustentadas com os recursos existentes."