CORREÇÃO-Erdogan diz a Sharaa que Turquia está satisfeita com suspensão das sanções à Síria

(Corrige 4º parágrafo para esclarecer que o governo de 5 décadas foi da família Assad, e não de Bashar al-Assad)

Por Daren Butler

ISTAMBUL (Reuters) - O presidente Tayyip Erdogan disse ao presidente sírio Ahmed al-Sharaa, durante conversas em Istambul neste sábado, que a Turquia ficou satisfeita com as decisões dos Estados Unidos e da União Europeia de suspender as sanções contra a Síria, informou o gabinete do líder turco.

A visita não programada de Sharaa ocorreu um dia depois que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu ordens para suspender efetivamente as sanções contra a Síria após sua guerra civil de 14 anos. Os ministros das Relações Exteriores da UE também concordaram esta semana em suspender as sanções contra a Síria.

"Nosso presidente disse a Sharaa (...) que a Turquia ficou satisfeita com a suspensão das sanções", disse seu gabinete em um comunicado no X.

Ancara se tornou um dos principais aliados estrangeiros do governo de Sharaa desde que os rebeldes - alguns deles apoiados há anos pela Turquia - depuseram o ex-presidente sírio Bashar al-Assad no ano passado, pondo fim ao comando de cinco décadas de sua família.

Mais cedo, emissoras turcas mostraram Erdogan apertando as mãos de Sharaa quando ele saiu de seu carro no Palácio Dolmabahce, às margens do Estreito de Bósforo, na maior cidade da Turquia.

Os ministros das Relações Exteriores e da Defesa da Turquia participaram das conversas, juntamente com o chefe da agência de inteligência turca MIT, segundo o comunicado. Seus homólogos sírios também compareceram, informou a agência de notícias estatal síria SANA.

(Reportagem de Daren Butler em Istambul, Huseyin Hayatsever em Ancara e Menna Alaa El Din no Cairo)