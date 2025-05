Em West Point, Trump critica políticas de diversidade em discurso no estilo de um comício

Por Jeff Mason

WEST POINT, NOVA YORK (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou neste sábado as políticas de diversidade e inclusão do país e a Otan e assumiu o crédito pela construção das Forças Armadas, em um discurso ao estilo de comício na prestigiosa Academia Militar de West Point, em Nova York.

Trump, vestindo um terno e seu boné vermelho característico dizendo "Make America Great Again", misturou conselhos para "trabalhar duro" com uma lista de suas principais queixas sobre questões culturais e políticas enquanto discursava para um estádio repleto de cadetes, familiares e uma multidão que o apoiou amplamente.

"O trabalho das Forças Armadas dos EUA não é realizar shows de drags, transformar culturas estrangeiras", disse Trump. "O trabalho dos militares é dominar qualquer inimigo e aniquilar qualquer ameaça aos Estados Unidos, em qualquer lugar, a qualquer hora."

Desde que assumiu o cargo pela segunda vez em janeiro, Trump reverteu os programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) nas Forças Armadas e em todo o governo como parte de um esforço maior para rescindir as políticas promulgadas por seu antecessor Joe Biden.

"Liberamos nossas tropas de treinamentos políticos divisivos e humilhantes", disse Trump aos 1.002 cadetes que se formaram na academia. "Não haverá mais teoria racial crítica ou transgêneros para todos forçados aos nossos bravos homens e mulheres de uniforme, ou a qualquer outra pessoa neste país."

Trump tem sido um forte defensor das Forças Armadas, mesmo que tenha colocado sua própria marca nelas, como fez com outros ramos do governo.

Foi a segunda vez que Trump discursou para os formandos da academia no Rio Hudson após sua aparição em 2020 no auge da pandemia da Covid-19, quando os cadetes se sentaram mais afastados e usaram máscaras para evitar a propagação do vírus.

West Point tem como objetivo educar a próxima geração de líderes do Exército.

Em um discurso cheio de retórica partidária no sábado, Trump assumiu o crédito pela reconstrução do Exército e fez referência à sua guerra comercial alimentada por tarifas, ao mesmo tempo em que repetiu sua crítica aos aliados da Otan por não gastarem mais em defesa.

"Fomos enganados por todas as nações do mundo no comércio. Fomos enganados no nível da Otan", disse Trump. "Fomos enganados como nenhum país jamais foi enganado, mas eles não nos enganam mais."

O presidente presidirá a comemoração do 250º aniversário do Exército em 14 de junho com um desfile em uma das principais vias de Washington. O aniversário coincide com o aniversário do próprio Trump.

(Reportagem adicional de Nathan Layne)