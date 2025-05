Melhor São João: confira 9 airbnbs para curtir festas juninas no Nordeste

O São João movimenta cidades do Brasil inteiro em junho, com festas que misturam música, comida típica e tradição. Para quem quer aproveitar o fim de semana em clima junino, há opções de hospedagem bem avaliadas e disponíveis no Airbnb em destinos como Caruaru (PE), Campina Grande (PB), Aracaju e São Luís.

Selecionamos hospedagens com nota acima de 4,91 (do total de 5), ideais para quem viaja sozinho ou em dupla, e quer curtir uma das festas mais famosas do país com tranquilidade e sem passar perrengue. Confira (os preços foram pesquisados em 21 de maio de 2025 e podem sofrer alterações):

Mossoró (RN)

Mossoró entra na lista de São João animado Imagem: Divulgação Airbnb

Studio com decoração industrial no centro da cidade, perto do shopping, bares e restaurantes. Condomínio com academia, sala de estudo, espaço café e portaria 24h. Estacionamento no local e comércio na ala térrea com mercado e farmácia.

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "Excelente acomodação, confortável, organizada e super limpa. Adicionalmente o ambiente possui uma academia excelente. Nao tive dificuldade para falar com o anfitrião. A localização também muito boa! O único detalhe a desejar é o estacionamento, porem no período em que estive hospedada não tive dificuldade para estacionar nas proximidades. Super indico!" (Ana Paula, janeiro de 2025)

Olinda (PE)

Olinda é outra cidade pernambucana para curtir o São João Imagem: Divulgação Airbnb

Loft amplo, silencioso e com vista de Recife/Olinda, no Alto da Sé, antigo ateliê da artista Sylvia Pontual. Fica no coração do centro histórico, perto de serviços, cultura e gastronomia. Ideal para quem busca privacidade, verde e história.

Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "Bom espaço, bem localizado, linda vista, confortável, todos os ambientes climatizados e excelente localização. Check in tranquilo com regras claras e objetivas. Voltarei mais vezes." (Thadeu, fevereiro de 2025)

São Luís (MA)

São Luis, no Maranhão, tem uma festa muito famosa Imagem: Divulgação Airbnb

Studio em bairro nobre de São Luís, perto da praia, restaurantes e comércio. Ideal para estadias curtas ou longas, com portaria 24h, recepção, fechadura digital e uma vaga privativa.

Nota no Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: "Localidade e espaço excelentes. Muito limpo, organizado e tudo conforme descrito." (João Victor, maio de 2025).

Aracaju (SE)

Aracaju, em Sergipe, é outra opção para celebrar essa festa Imagem: Divulgação Airbnb

Apartamento moderno com vista para o encontro do Rio Sergipe com o mar, na orla mais elogiada do Nordeste. Possui 50 m², varanda, cozinha completa, ducha com cromoterapia, smart TV, internet e fechadura eletrônica. Ideal para relaxar sem abrir mão da praticidade urbana.

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Gostamos muito da receptividade dos anfitriões, sempre com respostas rápidas e gentileza. O check in foi ótimo, não tivemos dificuldade nenhuma por ser self check in." (Renan, maio de 2025).

Salvador (BA)

Salvador pode proporcionar um São João diferente Imagem: Divulgação Airbnb

Apartamento com vista frontal para o mar na Praia da Barra, a poucos metros de onde fica o tradicional circuito do Carnaval e do Farol. Ambientes climatizados, cozinha completa, Wi-Fi, vaga de garagem e rooftop com piscina, academia e sala de massagem. Também permite o self check-in.

Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "Estadia tranquila. O apartamento tem uma vista espetacular e localização muito boa." (Guilherme, maio de 2025).

Caruaru (PE)

Caruaru é opção para curtir essa festa típica Imagem: Divulgação Airbnb

Apartamento confortável, mobiliado e bem localizado: fica a 2 km do Pátio de Eventos e perto de hospitais, colégios, supermercados e academia. Cozinha equipada com itens para refeições rápidas. Ideal para quem busca praticidade e ter fácil acesso a serviços.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Viajamos para Caruaru em um final de semana para visitar a família e o apartamento foi perfeito para o que precisávamos. O espaço é exatamente como anunciado: limpo, funcional e bem localizado. O anfitrião, Jerônimo, foi atencioso, sempre respondeu com rapidez, gentileza e muita flexibilidade." (Letícia, maio de 2025).

Caruaru

Caruaru tem festa e comida típica Imagem: Divulgação Airbnb

Em frente ao Caruaru Shopping, Favip e Senac, o apartamento tem localização estratégica, a cinco minutos do centro e do pátio de eventos. Fica perto de bares e pubs, ideal para quem vem curtir o São João, descansar ou trabalhar na cidade.

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Minha experiência no apartamento foi impecável. O espaço é extremamente limpo, bem organizado e equipado com tudo o que uma família precisa para uma estadia confortável. A decoração é acolhedora, os ambientes são funcionais, e a localização é excelente. O anfitrião foi atencioso e cuidadoso, tornando a hospedagem ainda mais agradável. Recomendo sem ressalvas e com certeza voltaremos." (Diego, maio de 2025).

Campina Grande (PB)

Campina grande é conhecido pela grande festa que faz Imagem: Divulgação Airbnb

O apartamento tem ar-condicionado no quarto principal, Wi-Fi, cozinha equipada e uma vaga de garagem. Conta com duas camas de casal, berço portátil (sem enxoval para bebê), roupas de cama e toalhas. Todas as janelas têm tela de proteção infantil. O prédio tem portaria eletrônica 24h, câmeras de segurança, playground e quadra de areia.

Nota no Airbnb: 4,91

Palavra do hóspede: "Julianne foi muito atenciosa, gentil demais. O apartamento é muito confortável, cozinha completa, tudo muito confortável." (Dayana, maio de 2025).

Campina Grande

Campina Grande tem um dos maiores São João do Brasil Imagem: Divulgação Airbnb

Apartamento completo com dois quartos (uma suíte), ar-condicionado, internet rápida, TV com Netflix, Prime Video e Globoplay. Também tem cercadinho para bebê, garagem coberta e segurança 24h, condomínio com academia, salão de jogos, brinquedoteca e quadra poliesportiva.

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Apartamento muito bom e aconchegante, como sugestão, deveria ter cortinas nos quartos com blackout, e um ventilador na sala, fora isso, tudo muito bom." (Thiago, maio de 2025).

