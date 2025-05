CV e TCP seguem em disputa por morro na Vila Isabel com intensos tiroteios

Do UOL, no Rio

A guerra travada pelas facções criminosas rivais CV (Comando Vermelho) e TCP (Terceiro Comando Puro) pelo controle do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, causou intenso tiroteio, por pelo menos duas horas, na noite de ontem.

O que aconteceu

Tiros foram ouvidos até em outros bairros. Além dos moradores da Vila Isabel, quem estava na Tijuca e do Méier também ouviu os disparos. Segundo policiais que atuam na região, foram escutados tiros dos mais diversos calibres, de armas de pequeno e grande porte. Até uma casa na Mangueira, a cerca de 4 quilômetros de distância, teve um vidro estilhaçado por uma bala perdida. Há relatos informais de traficantes feridos, mas, como não há registro na polícia, não é possível confirmar.

Mais um sábado de folga do trabalhador estragado pelo confronto entre traficantes rivais no Morro dos Macacos. Se o inferno existe ele é inspirado no Rio de Janeiro... pic.twitter.com/6xgV1j3NeV -- Marcos de Jesus (@Bifaocomfritas) May 24, 2025

Conflitos pelo controle do território. Há cerca de um mês, o CV conseguiu dominar o Morro dos Macacos, expulsando criminosos ligados ao TCP do local. Mas o TCP, que dominava o território há aproximadamente 15 anos, continua ações bélicas, principalmente nos finais de semana, para tentar retomar o local. Segundo os policiais da região, após os confrontos de ontem, o CV continua à frente da comunidade.

PM reforça Vila Isabel após tiroteio. Policiais militares estão espalhados por toda Vila Isabel hoje, inclusive no entorno do Morro dos Macacos. A UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da favela teve o trabalho ostensivo reforçado. Durante o patrulhamento entre ontem e hoje, policiais foram atacados a tiros na região da favela.

Histórico de violência no Morro dos Macacos. Em 2009, a favela era dominada pela facção criminosa ADA (Amigo dos Amigos). Desde aquela época, os traficantes disputam espaço com os do Morro São João, a cerca de 4 km, localizado no Engenho Novo e historicamente dominado pelo CV. Só em 2024, a média foi de mais de um tiroteio por semana no local. Em 2025, os conflitos continuam.

Importância do local para o crime organizado. Facções têm interesse econômico e logístico nas favelas da zona norte no Rio. Por isso, buscam ocupá-las. O local era, até meses atrás, o único trecho que faltava para que o CV estabelecesse controle em um corredor da zona norte que ligaria o Complexo de Lins até a Mangueira. Além disso, o morro possui acesso ao Parque Nacional da Tijuca, o que ajudaria nos planos que o CV tem de dominar a zona oeste, berço da maior milícia do estado e com estrutura econômica rentável.

Baque na estrutura e na logística do TCP. Era a partir do Morro dos Macacos, segundo investigadores e pesquisadores de segurança pública, que o TCP planejava ataques em favelas dominadas pelo CV, a exemplo da Rocinha, na zona sul, e dos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte.