Confira os vencedores da 78ª edição do Festival de Cannes; Brasil faz história e leva 2 categorias

O Brasil fez história na 78ª edição do Festival de Cannes, ao ganhar os prêmios de melhor ator e melhor direção com Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, respectivamente.

Confira todos os premiados da 78ª edição do Festival de Cannes:

- Palma de Ouro -

"Um Simples Acidente", do iraniano Jafar Panahi.

- Grand Prix -

"Sentimental Value", do norueguês Joachim Trier.

- Prêmio do Júri -

"Sirât", do espanhol Oliver Laxe, empatado com "Sound of Falling", da alemã Mascha Schilinski.

- Melhor direção -

Kleber Mendonça Filho por "O Agente Secreto".

- Melhor roteiro -

Os belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne por "Jeunes mères"

- Melhor atriz -

A francesa Nadia Melliti por "La petite dernière".

- Melhor ator -

Wagner Moura por "O Agente Secreto"

- Prêmio Especial -

"Resurrection", do chinês Bi Gan.

- Câmera de Ouro (melhor filme estreante) -

"The President's Cake", do iraquiano Hasan Hadi.

- Menção honrosa de Câmera de Oro -

"My Father's Shadow", do britânico-nigeriano Akinola Davies Jr.

- Palma de Ouro de curta-metragem -

"I am glad you are dead now", de Tawfeek Barhom (Palestina)

- Menção especial de curta-metragem -

"Ali" de Adnan Al Rajeev

- Palmas de Ouro honorárias -

Robert de Niro e Denzel Washington

es/meb/dd/rpr

© Agence France-Presse