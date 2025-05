Chuvas de monções da Índia chegam 8 dias antes do previsto, o mais cedo em 16 anos

Por Rajendra Jadhav

MUMBAI (Reuters) - As chuvas de monções atingiram este sábado a costa do Estado de Kerala, no extremo sul da Índia, oito dias antes do habitual, marcando a chegada mais precoce em 16 anos e levando à promessa de uma colheita abundante e ao alívio de uma onda de calor.

As monções, a força vital da economia de US$4 trilhões do país, fornece quase 70% da chuva que a Índia precisa para regar as fazendas e reabastecer os aquíferos e reservatórios. Quase metade das terras agrícolas da Índia, sem nenhuma cobertura de irrigação, depende das chuvas anuais de junho a setembro para cultivar várias culturas.

As chuvas de verão geralmente começam a atingir Kerala por volta de 1º de junho, antes de se espalharem por todo o país em meados de julho, permitindo que os agricultores plantem culturas como arroz, milho, algodão, soja e cana-de-açúcar.

O início da monção sudoeste em Kerala em 24 de maio é o mais precoce desde 23 de maio de 2009, informou o Departamento Meteorológico da Índia (IMD) neste sábado.

As monções cobriram Kerala e partes dos vizinhos Tamil Nadu e Karnataka, bem como partes do estado de Mizoram, no nordeste do país, informou o IMD.

As condições são favoráveis para que as monções se espalhem ainda mais por Goa, partes de Maharashtra, Andhra Pradesh, os Estados do nordeste, Bengala Ocidental e as partes restantes de Karnataka e Tamil Nadu nos próximos 2 a 3 dias.

O excesso de chuvas antes das monções e o início antecipado das monções ajudarão os agricultores, especialmente nos Estados do sul e do centro, a semear as culturas de verão mais cedo do que o normal, disse Ashwini Bansod, vice-presidente de pesquisa de commodities da Phillip Capital India, uma corretora com sede em Mumbai.

"A umidade abundante do solo e a semeadura antecipada podem potencialmente aumentar a produtividade das culturas", disse Bansod.

