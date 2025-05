Chá revelação em roda gigante: evento pode custar até R$ 2,5 mil na Roda Rico em SP

Futuros papais e mamães, ansiosos para descobrir o sexo do bebê que está a caminho, podem fazer a tão esperada revelação na Roda Rico, a roda-gigante do Parque Villa-Lobos, localizado na zona oeste de São Paulo.

Assim como os tradicionais chás revelação, que chegam a viralizar nas redes sociais, a roda-gigante é iluminada de rosa se o bebê for menina, e azul se for menino.

O preço pela experiência pode chegar a R$ 2,5 mil, segundo os organizadores. No valor, estão incluídas também as gravações aéreas por drone e as filmagens em solo, feitas para captar a reação dos futuros pais e dos convidados presentes no evento.

Até o momento, apenas um chá revelação foi feito na roda-gigante, que anunciou a chegada do bebê Leonardo, em fevereiro deste ano, conforme postado nas redes sociais da Roda Rico.

Na ocasião, a roda foi inicialmente iluminada de rosa e azul. As cores preencheram as estruturas do gigante aparelho em duas metades para dar um ar de suspense antes da revelação definitiva.

As luzes chegaram a "pulsar" algumas vezes, a roda voltou a ficar apagada por alguns segundos até que, enfim, se preencheu inteira na cor azulada.

Nas redes sociais, os usuários elogiaram a iniciativa. "Ficou lindo", comentou um. "Que experiência sensacional deve ser", escreveu outro.

Outro seguidor felicitou os pais pela conquista e, com base no local do chá revelação, deu um prognóstico sobre o futuro filho: "Mais um parqueiro na família! Parabéns!"

Para agendar a revelação, é necessário entrar em contato com os organizadores do Roda Rico pela conta comercial no WhatsApp (11 91698-1292).

Com 91 metros de altura e pesando mil toneladas, a Roda Rico conta com 42 cabines e 27 mil luzes de led, que dão suporte à promoção do chá revelação.