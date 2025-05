Casado: Extrema direita vai usar vídeos de depoimentos para atacar Moraes

A partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal (STF) liberar o acesso aos vídeos das audiências realizadas na investigação da tentativa de golpe de 8 de janeiro, a extrema direita fará cortes para tentar colar no ministro Alexandre de Moraes a pecha de autoritário, diz a colunista do UOL Letícia Casado ao UOL News deste sábado (24).

No caso da ameaça de prisão feita por Moraes ao ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, a audiência não teve transmissão pública. Por enquanto, os jornalistas têm acompanhado as audiências por meio de uma transmissão ao vivo na sala da Primeira Turma do STF.

O que a gente pode já esperar da oposição e da extrema direita do Brasil é que vão fazer cortes e mostrar: 'olha, como o Moraes é descontrolado; olha, como o Moraes ameaça'. A pecha do autoritarismo.

Eu acho que a gente vai ver esse discurso crescer muito ao longo desse ano, porque vão ser recortes de vídeo que vão começar a circular pegando exatamente em alguns pontos: na discussão que Moraes teve com Aldo Rebelo, na discussão que ele teve com outro advogado em outra inquisição. Isso vai vir a público e acho que será um assunto que vai aumentar mesmo entre aqueles que não fazem parte do ambiente político. Letícia Casado, colunista do UOL.

A colunista destaca também que o uso de tais vídeos pela extrema direita será ainda mais delicado para Moraes, porque já existem uma série de questionamentos sobre um possível autoritarismo nas decisões do ministro.

Pode ser um pouco complexo para o Moraes, porque já tem um histórico. Inclusive, esse processo começou lá atrás com o inquérito das milícias digitais em 2019. Já tem uma série de questionamentos ao autoritarismo e a maneira que o Supremo abriu esse inquérito e decidiu que o Moraes seria o relator.

Acho que vai ter um questionamento muito grande ao longo dos próximos meses e que vai ter um trabalho feito pela oposição, principalmente pela extrema direita, nesses vídeos quando eles vierem a público. Letícia Casado, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: