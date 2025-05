Bombardeio israelense mata nove filhos de casal de médicos em Gaza

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou neste sábado (24) que um bombardeio israelense matou nove filhos de um casal de médicos em Khan Yunis, no sul do território palestino, e o Exército israelense afirmou estar avaliando os relatos.

"Ontem, sexta-feira 23 de maio de 2025, nossas equipes transferiram [para o hospital] os corpos de 9 crianças mártires, alguns deles carbonizados, da casa do doutor Hamdi Al Najjar e de sua esposa, a doutora Alaa Al Najjar", declarou à AFP Mahmud Bassal, porta-voz do organismo de resgate.

"A ocupação israelense atacou a casa (...) no bairro Gizan Al Najjar em Khan Yunis", no sul do território palestino sitiado e devastado, acrescentou.

O ataque aconteceu por volta do meio-dia de sexta-feira, explicou Bassal. Ele disse que Hamdi al Najjar e seu 10º filho, Adam, ficaram "gravemente feridos".

O hospital Al Nasser de Khan Yunis informou que o único filho sobrevivente da família tem 10 anos.

O Exército israelense afirmou à AFP que um de seus aviões bombardeou "suspeitos que operavam a partir de uma estrutura próxima das tropas israelenses na zona de Khan Yunis".

"Estamos examinando a afirmação de que danos foram causados a civis que não estavam envolvidos", acrescentou um porta-voz militar.

"A região de Khan Yunis é uma zona de guerra perigosa. Antes de lançar suas operações no local (no âmbito da ofensiva ampliada iniciada, o Exército) retirou os civis da área para sua segurança", afirmou.

As imagens dos destroços, publicadas pela agência de Defesa Civil, mostram os socorristas recuperando os corpos de crianças carbonizadas da casa.

bur/sw/ysm/sag/meb/dd/fp

© Agence France-Presse