Busca por livros Bobbie Goods no Google supera interesse em Neymar e Anitta

Sabia que os brasileiros têm pesquisado mais sobre os livros de colorir Bobbie Goods no Google do que por famosos, como Neymar e Anitta, e games populares, como League of Legends, Fortnite e Among Us? É o que um levantamento do buscador, obtido pelo UOL com exclusividade, mostra sobre os últimos 30 dias.

Segundo a empresa, o volume de consultas sobre o tema cresceu 500% nos últimos 90 dias. O Brasil ocupa o lugar de país com maior interesse nesse assunto no mundo atualmente — o Google não revelou maiores detalhes sobre os números absolutos de suas buscas.

Um dos motivos que explicam esse sucesso é o fator criativo e relaxante para lidar com estresse, ansiedade e ficar longe das telas. Os livros do tipo possuem ilustrações de animais, natureza e atividades cotidianas para colorir.

Perguntas mais buscadas

Nos últimos 30 dias, foram registradas no Brasil as perguntas abaixo envolvendo os livros de colorir, de acordo com o Google.

O que é Bobbie Goods? Como pintar Bobbie Goods? Bobbie Goods, onde comprar? Para que serve Bobbie Goods? Quanto custa um Bobbie Goods? Como pintar Bobbie Goods no celular? Qual é o Bobbie Goods original? Qual a melhor canetinha para pintar Bobbie Goods? Quantas páginas tem o Bobbie Goods? Quem inventou Bobbie Goods?

Quero colorir! O que fazer?

Para quem quer embarcar na onda dos livros de colorir, o Guia de Compras UOL selecionou várias opções, além de materiais que podem ajudar na hora de colorir.

A seleção inclui produtos com descontos de até 74%, custando a partir de R$ 7,54. Confira a lista a seguir:

