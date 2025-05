Trabalhador morre após explosão de barco no rio Hudson, em Nova York

Ao menos uma pessoa morreu após um barco que estava atracado no rio Hudson, em Nova York, explodir na manhã de hoje.

O que aconteceu

Homem tinha 59 anos e morreu no local. Os policiais encontraram a vítima inconsciente e sem reação. O trabalhador foi declarado morto no local.

Ele estava trabalhando como soldador no barco no momento do acidente. A identidade dele não foi divulgada. A explosão ocorreu perto da Estação de Tratamento de Esgoto de North River, por volta das 10h30 (11h30, no horário de Brasília).

A força da explosão empurrou o trabalhador para a água. Segundo as autoridades, ele ficou preso entre a embarcação e o píer, disse David Simms, subchefe-assistente do Corpo de Bombeiros à imprensa dos EUA.

Dois trabalhadores do barco ficaram feridos. Eles foram socorridos para hospitais locais. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

Ainda não há informações do que causou a explosão. O Departamento de Investigação de Incêndios está investigando o caso. Em uma publicação no X, a Guarda Costeira dos EUA afirmou que o acidente estava "supostamente ligado ao trabalho de queima a bordo de um barco atracado".

O prefeito de Nova York lamentou a morte do trabalhador. "Este dedicado servidor público dedicou 33 anos de serviço à cidade de Nova York, e nossos corações estão com sua família, amigos e colegas neste momento doloroso", disse Eric Adams. O trabalhador era funcionário da North River Wastewater Resource Recovery Facility, uma estação de tratamento de esgoto.

Acidentes anteriores no rio Hudson

Seis pessoas morreram após queda de helicóptero em abril. Um CEO e a família, todos turistas de origem espanhola, estão entre as seis vítimas da queda de um helicóptero de turismo no rio Hudson no dia 10 de abril. Helicóptero permaneceu no ar por cerca de 15 minutos antes de cair.

Em 2016, um avião caiu durante uma celebração do Museu do Poder Aéreo Americano. Mergulhadores de resgate recuperaram o corpo do piloto William Gordon, 56. Ele era natural de Key West, na Flórida. O veterano artista de shows aéreos foi lembrado como um piloto "extraordinário" e "respeitado nacionalmente".

Em 2019, um helicóptero caiu no rio Hudson logo após o reabastecimento. O piloto era a única pessoa a bordo no momento e sofreu ferimentos leves. Eric Morales, 34, sobrevoava a água para chegar ao local onde costuma pegar passageiros quando o helicóptero começou a perder altitude por motivos desconhecidos a cerca de 15 metros do heliporto. O helicóptero caiu no rio, mas dispositivos de flutuação foram acionados para mantê-lo acima da água.

O acidente mais famoso foi o "Milagre no Hudson", em janeiro de 2009. Na ocasião, um avião atingiu pássaros logo após decolar do aeroporto LaGuardia. O capitão Chesley "Sully" Sullenberger conseguiu pousar a aeronave no rio, salvando a vida de 155 passageiros e tripulantes.