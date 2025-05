Avião da Azul 'empina' na pista durante embarque em aeroporto de SP

Do UOL, em São Paulo

Um avião da companhia aérea Azul 'empinou' na pista de Viracopos, em Campinas (SP), durante o embarque de passageiros, ontem.

O que aconteceu

Cauda da aeronave tocou o solo. De acordo com a Azul, o problema ocorreu por questões técnicas de balanceamento.

Passageiros não se feriram. A companhia aérea esclareceu que todos desembarcaram em seguranças e foram acomodados em outros voos.

A aeronave foi estabilizada e passará por inspeção. O voo AD5144 tinha como destino ao aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

O avião foi estabilizado e passará por inspeção. "A companhia ressalta que adota medidas preventivas como essa para conferir a segurança de suas operações, valor primordial da Azul", diz nota enviada ao UOL.

Esse tipo de incidente costuma ocorrer por conta da distribuição de peso. Em 2023, uma alteração de peso durante a retirada das bagagens fez com que um avião da companhia aérea JetBlue empinasse enquanto os passageiros desciam em um portão do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, nos EUA.

Cerca 100 passageiros saíam do avião quando, de repente, ele tombou para trás, empinando o nariz abruptamente. Segundo Laura Einsetler, piloto de linha aérea comercial, as tripulações normalmente retiram a carga da parte traseira do avião enquanto os passageiros da frente descem, justamente para gerar equilíbrio.