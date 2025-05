Austrália inicia limpeza após enchentes que mataram 5 pessoas e danificaram 10.000 propriedades

SYDNEY (Reuters) - O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse neste sábado que foi iniciada a limpeza no sudeste do país depois que as enchentes mataram cinco pessoas e inundaram mais de 10.000 propriedades.

"Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com os governos federal, estadual e local para garantir que os australianos recebam o apoio de que precisam agora e durante a recuperação", disse Albanese na plataforma de mídia social X.

As avaliações de danos estavam em andamento na região da costa centro-norte de Nova Gales do Sul depois que as enchentes desta semana isolaram cidades, arrastaram gado e destruíram casas, informou a agência de serviços de emergência do Estado. A agência estimou que pelo menos 10.000 propriedades podem ter sido danificadas.

As condições melhoraram desde sexta-feira nas áreas afetadas do Estado mais populoso da Austrália, informou a agência.

Mesmo assim, centenas de residentes atingidos pelas enchentes ainda estavam em centros de apoio, disse o comissário dos Serviços de Emergência do Estado, Mike Wassing, em uma coletiva de imprensa em Sydney, com 52 resgates sendo feitos durante a noite.

A Austrália tem sido atingida por eventos climáticos mais extremos que, segundo alguns especialistas, são resultado da mudança climática. Após secas e incêndios florestais devastadores no final da década passada, inundações frequentes têm causado estragos desde o início de 2021.

(Reportagem de Sam McKeith em Sydney e Peter Hobson em Canberra)