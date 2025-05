Algoz de Bia Haddad, Rybakina vence Samsonova na final do WTA 500 de Estrasburgo

A tenista cazaque Elena Rybakina, número 12 do mundo, se sagrou campeã do WTA 500 de Estrasburgo neste sábado (24), ao derrotar na final a russa Liudimila Samsonova (N.19).

Algoz da brasileira Bia Haddad (N.23) na semifinal, Rybakina selou o título com uma vitória por 2 sets a 1, parciais de 6-1, 6-7 (1/7) e 6-1, em duas horas e 13 minutos de jogo.

Este é o nono título na carreira da cazaque de 25 anos, campeã de Wimbledon em 2022.

Na próxima segunda-feira, Rybakina fará sua estreia no torneio de Roland Garros contra a argentina Julia Riera (N.204).

No mesmo dia, Bia Haddad, que chegou à sua primeira semifinal em 2025 no torneio de Strasbourg, enfrentará na primeira rodada do Grand Slam parisiense a americana Hailey Baptiste (N.70).

