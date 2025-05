Agência dos EUA elabora plano para eliminar limites de gases do efeito estufa de usinas de energia a carvão e gás

WASHINGTON (Reuters) - A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês) confirmou neste sábado que está elaborando um plano para eliminar todos os limites dos gases de efeito estufa das usinas de energia movidas a carvão e gás nos Estados Unidos e que ele será publicado após análise entre agências.

"Muitos manifestaram a preocupação de que o substituto do último governo para essa regra seja igualmente exagerado e uma tentativa de encerrar a geração de eletricidade acessível e confiável nos Estados Unidos, elevando os preços para as famílias norte-americanas e aumentando a dependência do país de formas estrangeiras de energia", disse um porta-voz da agência. "Como parte dessa reconsideração, a EPA está desenvolvendo uma regra proposta."

O esboço do plano foi relatado pela primeira vez pelo New York Times, que disse que a EPA argumentou em sua proposta de regulamentação que o dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa de usinas de energia que queimam combustíveis fósseis "não contribuem significativamente para a poluição perigosa" ou para a mudança climática porque são uma parcela pequena e em declínio das emissões globais.

A EPA também afirmou que a eliminação dessas emissões não teria efeito significativo sobre a saúde e o bem-estar públicos, acrescentou o relatório.

De acordo com as Nações Unidas, os combustíveis fósseis são, de longe, os que mais contribuem para o aquecimento global, sendo responsáveis por mais de 75% das emissões globais de gases do efeito estufa e quase 90% das emissões de dióxido de carbono.

O governo dos EUA, sob o comando do presidente Donald Trump, agiu rapidamente para remover todos os gastos federais relacionados aos esforços de combate à mudança climática e para eliminar qualquer regulamentação destinada a tratar das emissões de gases do efeito estufa, como parte de seu esforço para reforçar as operações de petróleo, gás e mineração.

